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Виктория Синицина откроет премьеру "Лебединого озера" в Сочи

Виктория Синицина откроет премьеру "Лебединого озера" в Сочи

Вчера, 23:11
Фото: Sovsport
В олимпийском ДС “Айсберг” города Сочи с 9 августа по 18 сентября можно будет посетить шоу “Лебединое озеро”. Организатором зрелищного представления является компания NAVKA SHOW. Исполнительницей главной партии стала олимпийская чемпионка Виктория Синицина.

На роль принца Зигфрида пригласили не менее известного фигуриста, дважды олимпийского чемпиона Никиту Кацалапова, партнера Синициной. Команда шоу во главе с Татьяной Навкой при помощи качественной графики, необычных костюмов и оригинальных декораций создала абсолютно новую вариацию балета Чайковского на льду. 

 

Известно, что в роли отрицательного альтер-эго Зигфрида зрители увидят двух звезд — Ивана Ригини, четырехкратного чемпиона Италии, и Мориса Квителашвили, завоевавшего третье место на европейском чемпионате. Кроме того, Маргарита Дробязко, чемпионка мира и Европы и многократная победительница чемпионатов Литвы, исполняет в шоу партию черного лебедя Одиллии, а Повилас Ванагас играет роль Колдуна, пишет kuban.kp.ru.

 

Зрителям шоу продемонстрируют не только элементы фигурного катания. Сочинцы и гости города смогут увидеть артистов, парящих под куполом дворца спорта, оценить акробатические трюки и красочные спецэффекты. 

 

Генеральным продюсером представления, а также автором идеи балета на льду и его режиссером выступила Татьяна Навка. Она называет классическое “Лебединое озеро” жемчужиной балета России и признается, что давно мечтала создать по его мотивам ледовое шоу. 

 

В первый раз публика увидела ледовое представление в столице в 2021 году. Шоу получило тогда самые лестные оценки. “Лебединое озеро” на льду вызывает у зрителей бурю эмоций, напоминая, что настоящая любовь, доброта и вера в волшебство помогают победить любые трудности, а самые заветные мечты всегда воплощаются в реальность.

 

Классическое “Лебединое озеро” является самым узнаваемым балетом мировой сцены. Узнать больше о представлении в Сочи и приобрести билеты можно на официальном сайте navka.show.

 

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