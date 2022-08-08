Виктория Синицина откроет премьеру "Лебединого озера" в Сочи

В первый раз публика увидела ледовое представление в столице в 2021 году. Шоу получило тогда самые лестные оценки. “Лебединое озеро” на льду вызывает у зрителей бурю эмоций, напоминая, что настоящая любовь, доброта и вера в волшебство помогают победить любые трудности, а самые заветные мечты всегда воплощаются в реальность.