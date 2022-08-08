Виктория Синицина откроет премьеру "Лебединого озера" в Сочи

На роль принца Зигфрида пригласили не менее известного фигуриста, дважды олимпийского чемпиона Никиту Кацалапова, партнера Синициной. Команда шоу во главе с Татьяной Навкой при помощи качественной графики, необычных костюмов и оригинальных декораций создала абсолютно новую вариацию балета Чайковского на льду.
Известно, что в роли отрицательного альтер-эго Зигфрида зрители увидят двух звезд — Ивана Ригини, четырехкратного чемпиона Италии, и Мориса Квителашвили, завоевавшего третье место на европейском чемпионате. Кроме того, Маргарита Дробязко, чемпионка мира и Европы и многократная победительница чемпионатов Литвы, исполняет в шоу партию черного лебедя Одиллии, а Повилас Ванагас играет роль Колдуна, пишет kuban.kp.ru.
Зрителям шоу продемонстрируют не только элементы фигурного катания. Сочинцы и гости города смогут увидеть артистов, парящих под куполом дворца спорта, оценить акробатические трюки и красочные спецэффекты.
Генеральным продюсером представления, а также автором идеи балета на льду и его режиссером выступила Татьяна Навка. Она называет классическое “Лебединое озеро” жемчужиной балета России и признается, что давно мечтала создать по его мотивам ледовое шоу.
В первый раз публика увидела ледовое представление в столице в 2021 году. Шоу получило тогда самые лестные оценки. “Лебединое озеро” на льду вызывает у зрителей бурю эмоций, напоминая, что настоящая любовь, доброта и вера в волшебство помогают победить любые трудности, а самые заветные мечты всегда воплощаются в реальность.
Классическое “Лебединое озеро” является самым узнаваемым балетом мировой сцены. Узнать больше о представлении в Сочи и приобрести билеты можно на официальном сайте navka.show.