В столовую омского правительства с третьего раза нашли арендатора

В Омске завершился электронный аукцион на аренду помещений в цокольном этаже здания на Красном Пути, 1, где располагаются областное правительство и Заксобрание региона. В помещениях общей площадью 68.6 кв. м находится столовая. В аренду ее возьмет ООО «Театральное» за 27.7 тыс рублей в месяц. В ходе торгов цену аренды повысили на 2.4 тыс — начальная стоимость составляла 25.3 тыс в месяц.