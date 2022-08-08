В столовую омского правительства с третьего раза нашли арендатора

В Омске завершился электронный аукцион на аренду помещений в цокольном этаже здания на Красном Пути, 1, где располагаются областное правительство и Заксобрание региона. В помещениях общей площадью 68.6 кв. м находится столовая. В аренду ее возьмет ООО «Театральное» за 27.7 тыс рублей в месяц. В ходе торгов цену аренды повысили на 2.4 тыс — начальная стоимость составляла 25.3 тыс в месяц.
Аренду с ООО «Театральное» заключили на год. Фирма принадлежит Елене Агешкиной, которая владеет также буфетом в Музыкальном театре. Вторым участником аукциона был ИП Алексей Перегуда, совладелец ГП известной в Омске ГП «Музыка и кино» («Курочка рядом», «Сибирская корона», «Сенкевич»).
Вместе с помещениями в аренду сдается кухонное оборудование.
Отметим, найти арендатора для столовой удалось лишь с третьей попытки, ранее два аукциона сорвались.