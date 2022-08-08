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В столовую омского правительства с третьего раза нашли арендатора

В столовую омского правительства с третьего раза нашли арендатора

Сегодня, 13:47
Фото: 1MI
Готовить для чиновников и депутатов будет ООО «Театральное», которое держит буфет в Музтеатре.

В Омске завершился электронный аукцион на аренду помещений в цокольном этаже здания на Красном Пути, 1, где располагаются областное правительство и Заксобрание региона. В помещениях общей площадью 68.6 кв. м находится столовая. В аренду ее возьмет ООО «Театральное» за 27.7 тыс рублей в месяц. В ходе торгов цену аренды повысили на 2.4 тыс — начальная стоимость составляла 25.3 тыс в месяц.

Аренду с ООО «Театральное» заключили на год. Фирма принадлежит Елене Агешкиной, которая владеет также буфетом в Музыкальном театре. Вторым участником аукциона был ИП Алексей Перегуда, совладелец ГП известной в Омске ГП «Музыка и кино» («Курочка рядом», «Сибирская корона», «Сенкевич»).

Вместе с помещениями в аренду сдается кухонное оборудование.

Отметим, найти арендатора для столовой удалось лишь с третьей попытки, ранее два аукциона сорвались.

Фото: скриншот torgi.gov.ru
#Екатерина Чаплинская#Новости#Аренда
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