В Россию прибыло рекордное количество мигрантов

Как отмечается в отчете, по месту пребывания в России во втором квартале этого года зарегистрировались 4,16 млн иностранных граждан, из которых в качестве цели приезда указали работу 3,12 млн человек, то есть, 75%. С 2017 года это наиболее высокое квартальное значение.