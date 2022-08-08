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В Россию прибыло рекордное количество мигрантов

В Россию прибыло рекордное количество мигрантов

Вчера, 16:17
Фото: piqsels.com
Во втором квартале 2022 года на территорию РФ въехало рекордное за последние шесть лет число мигрантов.

Во втором квартале 2022 года в Россию прибыло 3,12 миллиона трудовых мигрантов — за последние шесть лет это рекордное квартальное значение. Об этом сообщает 360tv.ru, ссылаясь на ТАСС и материалы аналитической службы аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

Как отмечается в отчете, по месту пребывания в России во втором квартале этого года зарегистрировались 4,16 млн иностранных граждан, из которых в качестве цели приезда указали работу 3,12 млн человек, то есть, 75%. С 2017 года это наиболее высокое квартальное значение.

Руководитель FinExpertiza Елена Трубникова связывает приток рабочей силы из-за рубежа с восстановлением допандемийных условий, а также сильным укреплением российской национальной валюты. Кроме того, эксперт объясняет ситуацию ростом строительной отрасли, где занято внушительное количество трудовых мигрантов.

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