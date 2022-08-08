В Омске в ночном ДТП погиб 73-летний пенсионер

Добавим, что за неполную неделю это уже второе смертельное ДТП с участием пенсионеров за 70 лет. Так, 5 августа, 70-летний мужчина за рулем KIA, на проспекте Губкина въехал в Volkswagen. Виновник этой аварии погиб на месте, а еще три человека попали в больницу.