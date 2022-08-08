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В Омске в ночном ДТП погиб 73-летний пенсионер

В Омске в ночном ДТП погиб 73-летний пенсионер

Сегодня, 11:08
Фото: 1MI

В Омске 73-летний водитель врезался в столб и погиб

По данным региональной Госавтоинспекции, омич въехал в забор и столб.

В Омске сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства ночной аварии, которая унесла жизнь 73-летнего пенсионера. 

«По предварительной информации, сегодня около 03:15 водитель автомобиля Datsun on-DO  на перекрестке улиц Челюскинцев и Пристанционной въехал в забор и в столб линии электропередач», – рассказали Городу55 в региональной Госавтоинспекции. 

В результате ДТП пенсионер получил смертельные травмы и скончался на месте происшествия еще до приезда скорой помощи. 

Добавим, что за неполную неделю это уже второе смертельное ДТП с участием пенсионеров за 70 лет. Так, 5 августа, 70-летний мужчина за рулем KIA, на проспекте Губкина въехал в Volkswagen. Виновник этой аварии погиб на месте, а еще три человека попали в больницу. 

В нашем официальном паблике в соцсети «ВКонтакте» мы спрашивали омичей, а не пора ли ввести предельный возраст управления автомобилем. 

#Василий Попов#Общество#Город#Происшествия#Новости#Омск#ДТП#Полиция#Пенсионеры
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