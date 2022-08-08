В Омске в ночном ДТП погиб 73-летний пенсионер

В Омске сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства ночной аварии, которая унесла жизнь 73-летнего пенсионера.
«По предварительной информации, сегодня около 03:15 водитель автомобиля Datsun on-DO на перекрестке улиц Челюскинцев и Пристанционной въехал в забор и в столб линии электропередач», – рассказали Городу55 в региональной Госавтоинспекции.
В результате ДТП пенсионер получил смертельные травмы и скончался на месте происшествия еще до приезда скорой помощи.
Добавим, что за неполную неделю это уже второе смертельное ДТП с участием пенсионеров за 70 лет. Так, 5 августа, 70-летний мужчина за рулем KIA, на проспекте Губкина въехал в Volkswagen. Виновник этой аварии погиб на месте, а еще три человека попали в больницу.
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