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Три года насиловавший несовершеннолетнюю падчерицу омич не смог обжаловать приговор

Три года насиловавший несовершеннолетнюю падчерицу омич не смог обжаловать приговор

Сегодня, 10:23
Фото: 1MI
По приговору суда мужчина отправится в колонию на 15 лет и должен будет выплатить своей жертве 850 тысяч рублей.

В Омске вступил в законную силу приговор Советского районного суда по уголовному делу 40-летнего омича, который три года насиловал свою падчерицу. 

«По данным следствия, в 2017-2020 годах, будучи отчимом девочки, подсудимый неоднократно совершал изнасилования и другие действия сексуального характера в отношении падчерицы», – пояснили Городу55 в прокуратуре Омской области. 

Из-за возраста юная омичка, которой сейчас исполнилось 17 лет, боялась рассказывать о насилии кому-либо. Девочка решилась на этот шаг, по информации СКР по Омской области, только в 2021 году и сообщила обо всем своей матери. 

Суд признал обвиняемого виновным во всех инкриминируемых деяниях и отправил его в колонию строгого режима на 15 лет с ограничением свободы после освобождения на 1 год и 11 месяцев. Кроме того, по иску региональной прокуратуры осужденный должен будет выплатить потерпевшей 850 тысяч рублей. 

Так и не признавший вину омич обжаловал этот вердикт в апелляционной инстанции, однако коллегия Омского областного суда согласилась с позицией прокуратуры и суда первой инстанции и оставила приговор в силе. 

#Василий Попов#Общество#Город#Происшествия#Новости#Омск#Следственный комитет#Прокуратура Омской области#Дети#Изнасилование#Суд
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