Три года насиловавший несовершеннолетнюю падчерицу омич не смог обжаловать приговор

Суд признал обвиняемого виновным во всех инкриминируемых деяниях и отправил его в колонию строгого режима на 15 лет с ограничением свободы после освобождения на 1 год и 11 месяцев. Кроме того, по иску региональной прокуратуры осужденный должен будет выплатить потерпевшей 850 тысяч рублей.