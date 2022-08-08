Сбербанк анонсировал прием заявок по новой льготной программе инвесткредитования

Как сообщает transsibinfo.com, такой минимальный уровень ставки делает кредитование доступным для практически любой организации МСП, что в итоге приведет к росту и адаптации экономики в нынешних сложных условиях. Об этом заявил зампред правления Сбербанка Анатолий Попов.