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Сбербанк анонсировал прием заявок по новой льготной программе инвесткредитования

Сбербанк анонсировал прием заявок по новой льготной программе инвесткредитования

Вчера, 22:27
Фото: 1MI
Со вторника, 9 августа, в Сбербанке стартует сбор заявок в рамках запущенной льготной программы Министерства экономического развития по кредитованию инвестпроектов малого и среднего предпринимательства. Согласно данной программе, займы бизнесу будут предоставляться под 3 - 4,5% годовых.

Как сообщает transsibinfo.com, такой минимальный уровень ставки делает кредитование доступным для практически любой организации МСП, что в итоге приведет к росту и адаптации экономики в нынешних сложных условиях. Об этом заявил зампред правления Сбербанка Анатолий Попов.

 

По новой программе в пилотном режиме планируется объединить программу субсидирования процентной ставки в рамках национального проекта «МСП» и льготное фондирование по программе стимулирования кредитования. Инициатива в первую очередь должна будет способствовать развитию таких отраслей, как обрабатывающее производство, переработка сельскохозяйственной продукции, логистика, гостиничное дело.

#Экономика
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