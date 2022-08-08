Рокер Уотерс считает Байдена военным преступником

С таким заявлением выступил Роджер Уотерс из рок-группы «Пинк Флойд», пишет Pravda.Ru. Таким образом глава Соединенных Штатов столько способствует усугублению противостояния РФ и Украины.
Уотерс назвал Байдена военным преступником, а блок НАТО — основным виновником сложившейся кризисной ситуации. По словам рокера, все началось еще 14 лет назад, когда в 2008 году встал вопрос о включении Грузии и Украины в НАТО.
Военной спецоперацией Россия ответила на действия альянса, который вопреки своим обещаниям вплотную подошел к ее границам.
Музыкант подытожил, что в обмен на эти условия президент СССР Михаил Горбачев дал команду советской армии отступить с «порога Западной Европы».