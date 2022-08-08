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Рокер Уотерс считает Байдена военным преступником

Рокер Уотерс считает Байдена военным преступником

Вчера, 18:33
Фото: rollingstone.com
Американский президент Джо Байден не стал призывать главу Украины Зеленского к проведению переговоров с Москвой в целях прекращения конфликта, хотя мог это сделать.

С таким заявлением выступил Роджер Уотерс из рок-группы «Пинк Флойд», пишет Pravda.Ru. Таким образом глава Соединенных Штатов столько способствует усугублению противостояния РФ и Украины.

Уотерс назвал Байдена военным преступником, а блок НАТО — основным виновником сложившейся кризисной ситуации. По словам рокера, все началось еще 14 лет назад, когда в 2008 году встал вопрос о включении Грузии и Украины в НАТО.

Военной спецоперацией Россия ответила на действия альянса, который вопреки своим обещаниям вплотную подошел к ее границам.

Музыкант подытожил, что в обмен на эти условия президент СССР Михаил Горбачев дал команду советской армии отступить с «порога Западной Европы».

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