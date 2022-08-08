Построенный ОНПЗ скейт-парк стал одним из центров притяжения в День города

5 августа на Бударина открылся первый в Омске скейт-парк, а 6 августа там уже отметили День города в спортивном формате. Площадка работала весь день: гостей притягивали музыка и спортивные активности, в том числе выступления спортсменов-экстремалов.
Скейт-парк построил Омский НПЗ в рамках программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть». Ранее запущенная территория преобразилась в современное комфортное пространство: появились дорожки, скамейки, освещение, малые архитектурные формы. Ко всему этому площадку озеленили: там высадили 600 кв. метров газона, а осенью в парке появятся саженцы липы и барбариса.
Скейт-парк должен стать не только тренировочной площадкой для спортсменов, но и популярным у горожан местом отдыха.
«Мы изначально задумали скейт-парк не только как тренировочную площадку, но и как место притяжения для всех горожан. Важно, чтобы люди чувствовали себя комфортно в родном городе, чтобы у них были возможности для самосовершенствования в спорте и в других сферах жизни. Теперь у омских любителей экстремальных видов спорта есть профессиональная тренировочная площадка. Надеюсь, регулярные тренировки в этом скейт-парке помогут молодым спортсменам добиться успехов в любимом деле. Наше предприятие продолжит поддержку социальных проектов, чтобы наш родной Омск был городом, где хочется жить, работать и достигать новых высот», - отметил генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский.
В День города на площадке играла музыка в исполнении известного диджея Александра (Svat) Смоленского. Именитые спортсмены – представители скейт-бординга и BMX-фристайла - устраивали показательные выступления и мастер-классы для всех желающих.
«Парк прикольный, очень много всяких фигур. Здесь начинающим можно выучить новые трюки. Я сама делала на фигурах трюки «360», «One Hand». В таком парке я никогда не каталась», - поделилась Арина Шалыпина, член сборной Омской области по BMX-фристайлу.
Фигуры скейт-парка оценили скейтеры, роллеры, велосипедисты и любители самокатов. Все спортсмены, опробовавшие комплекс, остались в восторге.
«Парк, в первую очередь, - это прогресс для всех, кто будет здесь кататься. Это приток новых участников, посетителей, которые смогут добиваться роста в своих увлечениях. И на Урале, и в целом по Сибири это единственный парк такого масштаба», - отметил активист, скейтбордист с 16-летним стажем Никита Шиляков.
Накануне, 5 августа, на торжественное открытие скейт-парка собрались 300 человек. Поклонники экстремальных видов спорта долго ждали этого события. На церемонии присутствовали губернатор Александр Бурков, вице-губернатор Татьяна Дернова, замминистра спорта Иван Колесник, мэр Омска Сергей Шелест, первый вице-мэр Евгений Фомин, вице-мэр Инна Елецкая.
«Новое молодежное пространство в центре Омска — отличное решение для развития городской среды и наполнения её популярными среди омичей активностями. Считаю, мы делаем большой шаг и на пути продвижения в регионе экстремальных видов спорта — у нас много ребят и девушек, которые увлекаются ими. Теперь благодаря Омскому НПЗ у них появилась современная площадка и условия для роста. Предприятие активно участвует в развитии инфраструктуры Омской области. Это особенно значимо для молодежи, которой важно видеть свое будущее в Омске», - сказал на открытии глава региона Александр Бурков.
Появление нового спортивного объекта стало знаковым событием для омских любителей экстремальных видов спорта. Ранее подобной площадки в городе просто не было.