Пострадавшая в тройном ДТП в День города 11-летняя омичка получила критические травмы

В результате столкновения, кроме 11-летней омички, которая ехала в Toyota, пострадали и два пассажира автобуса: 62-летняя женщина, которую госпитализировали в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга, переломом носа и ушибами, а также 64-летняя пенсионерка. Вторую пострадавшую осмотрели на месте и отпустили домой.