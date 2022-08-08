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Пострадавшая в тройном ДТП в День города 11-летняя омичка получила критические травмы

Пострадавшая в тройном ДТП в День города 11-летняя омичка получила критические травмы

Вчера, 15:33
Фото: УГИБДД по Омской области
Пассажирский автобус столкнулся с двумя легковушками.

Городу55 стало известно состоянии 11-летней омички, которая пострадала в жестком ДТП с автобусом на пересечении улиц Лобкова и 9-й Ленинской в субботу, 6 августа.

«Девочка поступила в больницу в критическом состоянии. У нее диагностированы открытая проникающая черепно-мозговая травма, ушиб и размозжение головного мозга тяжелой степени, а также вдавленный многооскольчатый перелом лобной кости. Ребенок находится в реанимации», — сообщил Городу55 источник в экстренных службах региона.

Напомним, это ДТП произошло около 19:10 в самый разгар празднования Дня города Омска. По информации региональной ГИБДД, 37-летний водитель Toyota FunCargo не уступил дорогу и столкнулся с пассажирским автобусом ГАЗ. После удара автомобиль потенциального виновника аварии отбросило на Hundai Solsris, которым управляла 51-летняя женщина.

Фото: УГИБДД по Омской области

В результате столкновения, кроме 11-летней омички, которая ехала в Toyota, пострадали и два пассажира автобуса: 62-летняя женщина, которую госпитализировали в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга, переломом носа и ушибами, а также 64-летняя пенсионерка. Вторую пострадавшую осмотрели на месте и отпустили домой.

По факту этого инцидента продолжается проверка.

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