Посмотреть на «Дискотеку Аварию» в Омске пришло более 40 тысяч человек

Министерство региональной безопасности Омской области обнародовало данные о количестве омичей и гостей города, которые в субботу, 6 августа, пришли на Соборую площадь, чтобы посмотреть концерт группы «Дискотека Авария».
По данным ведомства, в этот вечер перед сценой собралось не менее 41 тысячи человек.
Напомним, зажигательное выступление «Аварии» перед омичами продлилось почти час и завершилось праздничным салютом. О том, как это было Город55 показал здесь.
Рассказали мы и о других итогах праздника.