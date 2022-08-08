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Посмотреть на «Дискотеку Аварию» в Омске пришло более 40 тысяч человек

Посмотреть на «Дискотеку Аварию» в Омске пришло более 40 тысяч человек

Сегодня, 10:49
Фото: Город55
Такие данные обнародовали в правительстве региона.

Министерство региональной безопасности Омской области обнародовало данные о количестве омичей и гостей города, которые в субботу, 6 августа, пришли на Соборую площадь, чтобы посмотреть концерт группы «Дискотека Авария». 

По данным ведомства, в этот вечер перед сценой собралось не менее 41 тысячи человек. 

Напомним, зажигательное выступление «Аварии» перед омичами продлилось почти час и завершилось праздничным салютом. О том, как это было Город55 показал здесь

Рассказали мы и о других итогах праздника

#Василий Попов#Общество#Город#День города-2022#Новости#Омск#Омская область#День города#Концерт#Дискотека Авария
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