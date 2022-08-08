Понадобилось четыре года. В Омске иностранца обвинили в избиении земляков

Интересно, что организатором банды стал родственник мужчины. А потерпевшими от действий омича были омские бизнесмены: в 2013 и 2014 годах подозреваемый омич, угрожая ножом, требовал с них ежемесячную выплату якобы за покровительство. С теми, кто не соглашался на эти условия, разговаривали с позиции силы или давили на них психологически.