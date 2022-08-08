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Понадобилось четыре года. В Омске иностранца обвинили в избиении земляков

Понадобилось четыре года. В Омске иностранца обвинили в избиении земляков

Вчера, 17:10
Фото: 55.мвд.рф

В Омске беглого выходца из Таджикистана обвинили в организованном рэкете

Мужчина был участником банды, которая грабила и избивала других жителей Таджикистана.

В пресс-службе омской полиции сообщили о завершении расследования уголовного дела в отношении 39-летнего уроженца Республики Таджикистан, который был в розыске с 2017 года.

Мужчину подозревали в пяти преступлениях в отношении своих земляков. По данным следствия, мужчина в составе банды участвовал в разбойном нападении на уроженцев Таджикистана и как минимум трижды вымогал у иностранцев деньги.

Интересно, что организатором банды стал родственник  мужчины. А потерпевшими от действий омича были омские бизнесмены: в 2013 и 2014 годах подозреваемый омич, угрожая ножом, требовал с них ежемесячную выплату якобы за покровительство. С теми, кто не соглашался на эти условия, разговаривали с позиции силы или давили на них психологически.

Из-за того, что иностранцы угрожали не только коммерсантам, но и грозились убить членов их семей, пострадавшие долго не обращались к правоохранителям. За несколько лет предприниматели успели передать рэкетирам порядка 600 тыс рублей.

Когда правда вскрылась, на мужчину и других членов его банды завели уголовные дела по ч. 2 ст. 209, ч. 4 ст. 162, ч. 3 ст. 163 (3 эпизода). В 2017 году мужчина скрылся от правосудия, но в 2021 году он снова оказался в Омске, где его задержали сотрудники управления уголовного розыска УМВД России по Омской области.

Двум фигурантам дела уже вынесли приговоры. Уголовное дело в отношении 39-летнего мужчины с утвержденным обвинительным заключением передали в Омский областной суд. Расследование в отношении других фигурантов дела продолжается.

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