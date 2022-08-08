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Поездка в такси по цене квартиры. Медсестра из Омска отдала мошенникам 3 млн рублей

Поездка в такси по цене квартиры. Медсестра из Омска отдала мошенникам 3 млн рублей

Вчера, 19:31
Фото: 1MI

Мошенники заказали для омички такси за 3 млн рублей

Полиция уже завела уголовное дело по статье «Мошенничество».

В отделе полиции № 9 по городу Омску завели уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Пострадавшей оказалась 43-летняя медсестра одного из медучреждений, рассказали в пресс-службе УМВД России по Омской области.

Омичка рассказала, что ехала с работы домой на автобусе, когда ей позвонила неизвестная и представилась сотрудником правоохранительных органов Москвы. Собеседница заявила, что неизвестные пытаются оформить на женщину кредит.

Испуганную омичку убедили в том, что она может защитить свои средства: для этого она должна взять «сопряженные» займы, чтобы опередить мошенников. Деньги, как обычно, нужно было перевести на некий «безопасный» счет.

В течение нескольких дней в разных банках омичка оформила кредиты на общую сумму 3 млн рублей, заверяя банкиров, что деньги берет на приобретение участка. В каждую организацию женщина приезжала на такси, которое для нее заказывали «правоохранители».

Все полученные деньги омичка перевела на «специальные» счета. После этого общение с «правоохранителями» прекратилось, и только спустя несколько дней женщина обратилась в полицию. Теперь делом будут заниматься настоящие полицейские. Проверка продолжается, отметили в ведомстве.

#Ольга Акамова#Омск#Общество#Новости#Омская область#Мошенник#Такси#Медсестра#Обман#Уголовное дело
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