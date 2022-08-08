Новая рабочая неделя встретит омичей грозами и комфортным теплом

В Обь-Иртышском УГМС рассказали какая погода ожидает омичей в начале новой рабочей недели.
Так, по информации синоптиков, сегодня, 8 августа, днем воздух прогреется до +21...+26 градусов, пари этом местами возможны небольшие дожди и грозы.
В ночь с понедельника на вторника, столбик термометра покажет от +10...+15 градусов, днем – +23...28. В ночные часы осадков не ожидается, а в течение дня возможен небольшой дождь.
По прогнозу, комфортное тепло с дождями и грозами сохранится и в среду, 10 августа.