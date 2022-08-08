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Новая рабочая неделя встретит омичей грозами и комфортным теплом

Новая рабочая неделя встретит омичей грозами и комфортным теплом

Сегодня, 08:27
По данным синоптиков, в дневные часы температура воздуха не будет опускаться ниже +23 градусов Цельсия.

В Обь-Иртышском УГМС рассказали какая погода ожидает омичей в начале новой рабочей недели. 

Так, по информации синоптиков, сегодня, 8 августа, днем воздух прогреется до +21...+26 градусов, пари этом местами возможны небольшие дожди и грозы. 

В ночь с понедельника на вторника, столбик термометра покажет от +10...+15 градусов, днем – +23...28. В ночные часы осадков не ожидается, а в течение дня возможен небольшой дождь. 

По прогнозу, комфортное тепло с дождями и грозами сохранится и в среду, 10 августа. 

#Василий Попов#Общество#Город#Погода#Новости#Омск#Омская область#Дождь#Тепло#Прогноз погоды
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