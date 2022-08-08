Не пришли к консенсусу. Рабочий в Омской области тяжело избил коллегу

В ходе первоначальной проверки оперативники выяснили, что в один из дней потерпевший проходил мимо дома приятеля и решил зайти к нему, чтобы обсудить рабочие моменты, – оба трудятся строителями. Вот только обсуждение не заладилось и очень быстро переросло в драку.