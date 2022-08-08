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Не пришли к консенсусу. Рабочий в Омской области тяжело избил коллегу

Не пришли к консенсусу. Рабочий в Омской области тяжело избил коллегу

Сегодня, 09:23
Фото: 1MI

Омич жестоко избил приятеля из-за рабочих моментов

По информации силовиков, потерпевший написал заявление только через две недели после избиения.

В Черлакском районе Омской области полицейские возбудили уголовное дело на 30-летнего жителя районного центра. Его обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью коллеге по работе. 

«В полицию обратился 36-летний житель рабочего поселка Черлак. Мужчина рассказал, что еще две недели назад его избил приятель. На экспертизе медики диагностировали у пострадавшего тяжелые травмы головы», — пояснили Городу55 в УМВД по Омской области. 

В ходе первоначальной проверки оперативники выяснили, что в один из дней потерпевший проходил мимо дома приятеля и решил зайти к нему, чтобы обсудить рабочие моменты, – оба трудятся строителями. Вот только обсуждение не заладилось и очень быстро переросло в драку. 

Известно, что подозреваемый ранее уже был судим за кражи. 

#Василий Попов#Общество#Город#Происшествия#Новости#Омская область#Криминал#Уголовное дело#Драка#Травма#Полиция
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