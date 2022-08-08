Корпорация МСП: Для бизнеса будут доступны льготные инвесткредиты

При восьмипроцентной ключевой ставке на льготный период ставку для представителей среднего бизнеса установили на уровне трех процентов, а для микро- и малого бизнеса она составила 4,5 процента. Предприниматель может оформить кредит на срок до десяти лет, сообщает lenta.ru.
«Предприятия смогут получить инвестиционный кредит, например, на закупку оборудования или ремонт, запуск новых производств, сроком до 10 лет, - сообщил руководитель Минэкономразвития России Максим Решетников. - При этом льготный период составляет до пяти лет».
Выступающая оператором программы Корпорация МСП планирует открыть центр компетенций, в обязанности специалистов которого будет входить оказание МСБ помощи в коммуникациях с банковскими организациями и структурировании инвестиционных сделок.
Центр будет функционировать на базе цифровой платформы МСП.РФ. Бизнесменам будут помогать готовить пакет документов, которые необходимы для оформления инвестиционных кредитов.
Старт новой программы стал возможным благодаря совмещению двух льготных программ: фондирования (ПСК), реализуемой Корпорацией МСП совместно с Центральным банком России, и субсидирования ставки «1764» от Минэкономразвития. Ожидается, что объем программы к концу года достигнет суммы в 50 миллиардов рублей.
Глава Минэкономразвития РФ также акцентировал внимание на том, что продолжается реализация других программ, ориентированных на поддержку представителей МСБ. Среди них по-прежнему широко востребовано кредитование по программам, которые предусматривает нацпроект МСП, координируемый первым вице-премьером страны Андреем Белоусовым.
Доработка программы позволила существенно расширить доступ к льготному кредитованию для микро- и малого бизнеса. С начала текущего года подписали в итоге уже почти 18 тысяч соглашений, общая сумма которых превысила 170 миллиардов. Это на три тысячи выше показателя, зафиксированного по результатам всего предыдущего года.
По программе стимулирования кредитования, реализуемой Корпорацией МСП и ЦБ РФ, МСБ России получил уже 4300 займов. Общая сумма выданных кредитов достигла 88 миллиардов рублей. «Зонтичные» поручительства интересовали при этом преимущественно представителей микропредприятий, для которых залоговое обеспечение всегда было труднодоступным. В 2022 году в рамках этой программы российские бизнесмены получили 15 тысяч кредитов на 135 миллиардов рублей.