Корпорация МСП: Для бизнеса будут доступны льготные инвесткредиты

Доработка программы позволила существенно расширить доступ к льготному кредитованию для микро- и малого бизнеса. С начала текущего года подписали в итоге уже почти 18 тысяч соглашений, общая сумма которых превысила 170 миллиардов. Это на три тысячи выше показателя, зафиксированного по результатам всего предыдущего года.