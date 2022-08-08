Конспиролог должен выплатить $4 млн близким погибшего при стрельбе в Сэнди-Хук

Как сообщает iz.ru, со ссылкой на CNN, судебное разбирательство началось ещё в 2018 году. Тогда Джонс заявил, что инцидент произошёл по заказу правительства США. Целью, по его словам, была поддержка проекта закона об ужесточении контроля за оборотом оружия.
Обвинение против Джонса выдвинули родители Джесси Льюиса – младшего школьника погибшего в Сэнди-Хук. Адвокат истцов заявил, что паре неоднократно поступали угрозы, от лиц, уверенных, что они инсценировали смерть ребенка. Пришлось даже нанимать охрану.
Сначала истцы требовали $150 млн, но полученная сумма их устроила. Подсудимый вину признал и сказал, что стрельба была реальной на 100%.
Проигрыш Джонса в суде уже назвали “предупреждением” для тех, кто продвигает необоснованные утверждения в массы.