Конспиролог должен выплатить $4 млн близким погибшего при стрельбе в Сэнди-Хук

Как сообщает iz.ru, со ссылкой на CNN, судебное разбирательство началось ещё в 2018 году. Тогда Джонс заявил, что инцидент произошёл по заказу правительства США. Целью, по его словам, была поддержка проекта закона об ужесточении контроля за оборотом оружия.