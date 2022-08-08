Итоги Дня города. Омичи почти 1400 раз сообщили в полицию о преступлениях

Город55 подсчитал количество сообщений о преступлениях и происшествиях за минувшие выходные, когда в Омске проходили праздничные мероприятия по случаю Дня города.
Так, по данным областной полиции, за субботу и воскресенье жители области 1399 раз обращались к силовикам по поводу преступлений и правонарушений. В результате рассмотрения этих сообщений на данный момент уже возбуждено 41 уголовное дело, а также зарегистрировано 1264 административных правонарушений.
Что касается ситуации на дорогах, то за двое суток зарегистрировано 113 ДТП, в которых один человек погиб и еще 18 получили различные травмы.
Так на трассе Омск – Русская Поляна в аварии с иномаркой погиб 33-летний мотоциклист.