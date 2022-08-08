Итоги Дня города. Омичи почти 1400 раз сообщили в полицию о преступлениях

Так, по данным областной полиции, за субботу и воскресенье жители области 1399 раз обращались к силовикам по поводу преступлений и правонарушений. В результате рассмотрения этих сообщений на данный момент уже возбуждено 41 уголовное дело, а также зарегистрировано 1264 административных правонарушений.