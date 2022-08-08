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Итоги Дня города. Омичи почти 1400 раз сообщили в полицию о преступлениях

Итоги Дня города. Омичи почти 1400 раз сообщили в полицию о преступлениях

Сегодня, 11:44
Фото: 1MI
Также, по данным силовиков, на дорогах области произошло 113 ДТП.

Город55 подсчитал количество сообщений о преступлениях и происшествиях за минувшие выходные, когда в Омске проходили праздничные мероприятия по случаю Дня города. 

Так, по данным областной полиции, за субботу и воскресенье жители области 1399 раз обращались к силовикам по поводу преступлений и правонарушений. В результате рассмотрения этих сообщений на данный момент уже возбуждено 41 уголовное дело, а также зарегистрировано 1264 административных правонарушений. 

Что касается ситуации на дорогах, то за двое суток зарегистрировано 113 ДТП, в которых один человек погиб и еще 18 получили различные травмы. 

Так на трассе Омск – Русская Поляна в аварии с иномаркой погиб 33-летний мотоциклист. 

#Василий Попов#Общество#Город#Происшествия#День города-2022#Новости#Омск#Омская область#Полиция#Уголовное дело#Криминал
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