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Грядет страшное? После Дня города в Омске нашли 150 случаев коронавируса

Грядет страшное? После Дня города в Омске нашли 150 случаев коронавируса

Вчера, 15:20

После Дня города в Омске зарегистрировали 150 зараженных COVID-19

Данные федерального оперштаба за сутки к 8 августа.

Как сообщается на портале «Стопкоронавирус.рф», за последние сутки в Омской области зарегистрировали 150 новых случаев заражения коронавирусом. В общей сложности в регионе теперь насчитывают 211 498 зараженных.

Из них 205 258 человек уже выздоровели (+138) и 4 437 погибли (+1 за сутки). На 150 новых зараженных приходится 12 госпитализированных, отмечают в федеральном оперштабе.

Тем временем коллективный иммунитет упал до 7,7%, а скорость тестирования и количество зараженных на 100 тыс жителей не соответствует нормативам. Из-за этого регион входит в список «красных зон» — с наименее благоприятной эпидобстановкой.

#Ольга Акамова#Город#Новости#Омск#Омская область#Коронавирус COVID-19#Ковид#Болезнь#Вирус
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