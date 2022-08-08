Грядет страшное? После Дня города в Омске нашли 150 случаев коронавируса

Как сообщается на портале «Стопкоронавирус.рф», за последние сутки в Омской области зарегистрировали 150 новых случаев заражения коронавирусом. В общей сложности в регионе теперь насчитывают 211 498 зараженных.
Из них 205 258 человек уже выздоровели (+138) и 4 437 погибли (+1 за сутки). На 150 новых зараженных приходится 12 госпитализированных, отмечают в федеральном оперштабе.
Тем временем коллективный иммунитет упал до 7,7%, а скорость тестирования и количество зараженных на 100 тыс жителей не соответствует нормативам. Из-за этого регион входит в список «красных зон» — с наименее благоприятной эпидобстановкой.