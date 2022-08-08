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Этим летом в РФ стали дешеветь автомобили

Вчера, 15:53
Как выяснил сервис «СберАвто», по сравнению с маем, в июне и июле цена на автомобили с среднем упала на 50-100 тысяч рублей.

Как сообщает fedpress.ru со ссылкой на РИА «Новости», сегодня в среднем новый автомобиль можно купить за 2,3 миллиона рублей против 2,43 миллиона, которые бы пришлось выложить за него в мае.

Аналогичная ситуация с машинами с пробегом. Теперь в среднем цена на них составляет 1,1 миллиона рублей против прежних 1,15 миллиона. При этом цена дополнительно падает, если машина находится в другом городе. Как считают эксперты сервиса, таким образом можно найти за подходящую цену автомобиль с самой удачной комплектацией.  

 

#Светлана Павлова
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