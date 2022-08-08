Этим летом в РФ стали дешеветь автомобили

Аналогичная ситуация с машинами с пробегом. Теперь в среднем цена на них составляет 1,1 миллиона рублей против прежних 1,15 миллиона. При этом цена дополнительно падает, если машина находится в другом городе. Как считают эксперты сервиса, таким образом можно найти за подходящую цену автомобиль с самой удачной комплектацией.