Этим летом в РФ стали дешеветь автомобили

Как сообщает fedpress.ru со ссылкой на РИА «Новости», сегодня в среднем новый автомобиль можно купить за 2,3 миллиона рублей против 2,43 миллиона, которые бы пришлось выложить за него в мае.
Аналогичная ситуация с машинами с пробегом. Теперь в среднем цена на них составляет 1,1 миллиона рублей против прежних 1,15 миллиона. При этом цена дополнительно падает, если машина находится в другом городе. Как считают эксперты сервиса, таким образом можно найти за подходящую цену автомобиль с самой удачной комплектацией.