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Двойная трагедия. В Омской области погиб водолаз, который искал утонувшего мужчину

Двойная трагедия. В Омской области погиб водолаз, который искал утонувшего мужчину

Сегодня, 14:16
Фото: СУ СКР по Омской области

В Омской области погиб водолаз во время поисков утонувшего мужчины

Мужчина искал тело утонувшего омича, но сам оказался в опасности.

О трагедии, которая обернулась еще одной смертью, рассказали в пресс-службе СУ СКР по Омской области. В субботу, 6 августа, в Нововаршавском районе на глазах у своих друзей утонул 35-летний мужчина. Перед тем как пойти купаться он употребил алкоголь. Отмечается, что компания друзей отдыхала в необорудованном для этого месте.

Оперативно найти его тело не получилось, и на следующий день на место прибыли водолазы. Во время поисковых работ у одного из водолазов слетел регулятор подачи воздуха, из-за чего 40-летний спасатель сам начал тонуть.

Пострадавшего вытащил на берег другой водолаз, но спасти того не удалось. Мужчину госпитализировали, но спустя несколько часов он скончался.

В СУ СКР напомнили, что купаться в необорудованных для этого местах опасно, и потому запрещено. За нарушение этого запрета предусмотрена административная ответственность.

Обновлено: водолаз работал в аварийно-спасательной службе Омской области.

#Ольга Акамова#Поиск#Омск#Происшествия#Новости#Омская область#Водолаз#Спасатель
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