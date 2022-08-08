Двойная трагедия. В Омской области погиб водолаз, который искал утонувшего мужчину

О трагедии, которая обернулась еще одной смертью, рассказали в пресс-службе СУ СКР по Омской области. В субботу, 6 августа, в Нововаршавском районе на глазах у своих друзей утонул 35-летний мужчина. Перед тем как пойти купаться он употребил алкоголь. Отмечается, что компания друзей отдыхала в необорудованном для этого месте.
Оперативно найти его тело не получилось, и на следующий день на место прибыли водолазы. Во время поисковых работ у одного из водолазов слетел регулятор подачи воздуха, из-за чего 40-летний спасатель сам начал тонуть.
Пострадавшего вытащил на берег другой водолаз, но спасти того не удалось. Мужчину госпитализировали, но спустя несколько часов он скончался.
В СУ СКР напомнили, что купаться в необорудованных для этого местах опасно, и потому запрещено. За нарушение этого запрета предусмотрена административная ответственность.
Обновлено: водолаз работал в аварийно-спасательной службе Омской области.