Двойная трагедия, очередной снос кафе и новые выбросы. Чем дышал Омск в понедельник

Новость №1. Смертельная. В Омской области на выходных произошла двойная трагедия: мужчина оступился и утонул, а на следующий день погиб водолаз, который прибыл на поиски тела. Следователи начали проверку, а прокуратура взяла проверку на контроль.
Новость №2. Разрушительная. Арбитражный суд Омской области признал самостроем историческое кафе "Врубель" в самом центре Омска. Несмотря на то, что хозяйка кафе уверяет, что строительство и подвод коммуникаций согласованы, здание обязали снести.
Новость №3. Пожарная. Омичам объяснили природу облака гари, которое накрыло город на выходных. Оказалось, что всему виной пожары в соседних регионах. Именно из-за них, утверждают в минприроды, в воздухе зафиксировали редкое и опасное вещество.