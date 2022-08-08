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Двойная трагедия, очередной снос кафе и новые выбросы. Чем дышал Омск в понедельник

Двойная трагедия, очередной снос кафе и новые выбросы. Чем дышал Омск в понедельник

Вчера, 20:02
Фото: Город55
Итоги дня - версия Города55.

Новость №1. Смертельная. В Омской области на выходных произошла двойная трагедия: мужчина оступился и утонул, а на следующий день погиб водолаз, который прибыл на поиски тела. Следователи начали проверку, а прокуратура взяла проверку на контроль. 

Новость №2. Разрушительная. Арбитражный суд Омской области признал самостроем историческое кафе "Врубель" в самом центре Омска. Несмотря на то, что хозяйка кафе уверяет, что строительство и подвод коммуникаций согласованы, здание обязали снести. 

«Врубелю» конец. Суд признал самостроем легендарное кафе в самом центре Омска
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Новость №3. Пожарная. Омичам объяснили природу облака гари, которое накрыло город на выходных. Оказалось, что всему виной пожары в соседних регионах. Именно из-за них, утверждают в минприроды, в воздухе зафиксировали редкое и опасное вещество. 

Все из-за пожаров. В минприроды объяснили, откуда в Омск пришла дымка с едким запахом
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#Ольга Акамова#Общество#Город#Новости#Омская область#Омск#Итоги#События#Главные события
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Все из-за пожаров. В минприроды объяснили, откуда в Омск пришла дымка с едким запахом
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