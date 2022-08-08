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Долгожданное жилье. В Омске сдали многоэтажку на 168 квартир

Долгожданное жилье. В Омске сдали многоэтажку на 168 квартир

Вчера, 15:35
Фото: мэрия Омска

На Левобережье Омска сдали дом на 168 квартир

Стоимость квадратного метра жилья превышает 100 тыс рублей.

В пресс-службе мэрии Омска отчитались о вводе в эксплуатацию многоквартирного дома на улице Шаронова на Левобережье. Сегодня, 8 августа, застройщик получил разрешение на ввод дома в эксплуатацию. 

Дом на 168 квартир строила компания  ООО Строительно-монтажное управление-9 Стройбетон «Космическое».

Общая площадь жилья в доме составляет 8986.4  квадратных метров. Особенность этого дома — разная этажность. Подъезды в высоту составляют 14, 16 и 18 этажей.

Из 168 квартир 84 — однокомнатные, 42 — двухкомнатные и 42 — трехкомнатные.

Согласно открытым данным, стоимость квадратного метра жилья в этом доме превышает 110 тыс рублей, а стоимость оставшихся квартир варьируется от 5 до 7.5 млн рублей.

#Ольга Акамова#Омск#Новости#Город#Дом#Здание#Строительство
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