Долгожданное жилье. В Омске сдали многоэтажку на 168 квартир

В пресс-службе мэрии Омска отчитались о вводе в эксплуатацию многоквартирного дома на улице Шаронова на Левобережье. Сегодня, 8 августа, застройщик получил разрешение на ввод дома в эксплуатацию.
Дом на 168 квартир строила компания ООО Строительно-монтажное управление-9 Стройбетон «Космическое».
Общая площадь жилья в доме составляет 8986.4 квадратных метров. Особенность этого дома — разная этажность. Подъезды в высоту составляют 14, 16 и 18 этажей.
Из 168 квартир 84 — однокомнатные, 42 — двухкомнатные и 42 — трехкомнатные.
Согласно открытым данным, стоимость квадратного метра жилья в этом доме превышает 110 тыс рублей, а стоимость оставшихся квартир варьируется от 5 до 7.5 млн рублей.