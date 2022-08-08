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Депутаты прокомментировали отказ латвийских властей выдавать визы россиянам

Депутаты прокомментировали отказ латвийских властей выдавать визы россиянам

Вчера, 18:41
Фото: piqsels.com
Члены комитета по международным делам, депутаты Госдумы Алексей Чепа и Светлана Журова назвали «выстрелом в ноги» решение латвийских властей не выдавать визы гражданам из РФ на неопределенный срок.

Чепа заявил, что на подобные решения в дипломатии принято отвечать зеркально. Отказ в выдаче виз — это ущемление россиян. Однако страны Прибалтики таким образом сами наносят себе ущерб. Депутат подчеркнул крайне тяжелое экономическое состояние прибалтийских государств. Поэтому их решение перекрыть и без того небольшой туристический поток является «очередным выстрелом в очередные ноги».

Депутат Журова заключила, что такое решение латвийских властей является местью Риги Москве за действия СССР в отношении Латвии.

По мнению Журовой, нашему государству не следует зеркально отвечать на латвийские запреты. Это будет нехорошо по отношению к обычным латвийцам, которые любят Россию и хотят посещать ее. Ответный запрет целесообразно установить только в отношении политиков из Латвии — на лиц, принимающих подобные решения.

Напомним, что 5 августа латвийские власти приняли решение об отмене выдачи виз российским гражданам на неопределенный срок. Исключение составляют только случаи, когда россиянину нужно приехать в страну на похороны родственников.

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