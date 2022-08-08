Депутаты прокомментировали отказ латвийских властей выдавать визы россиянам

Чепа заявил, что на подобные решения в дипломатии принято отвечать зеркально. Отказ в выдаче виз — это ущемление россиян. Однако страны Прибалтики таким образом сами наносят себе ущерб. Депутат подчеркнул крайне тяжелое экономическое состояние прибалтийских государств. Поэтому их решение перекрыть и без того небольшой туристический поток является «очередным выстрелом в очередные ноги».
Депутат Журова заключила, что такое решение латвийских властей является местью Риги Москве за действия СССР в отношении Латвии.
По мнению Журовой, нашему государству не следует зеркально отвечать на латвийские запреты. Это будет нехорошо по отношению к обычным латвийцам, которые любят Россию и хотят посещать ее. Ответный запрет целесообразно установить только в отношении политиков из Латвии — на лиц, принимающих подобные решения.
Напомним, что 5 августа латвийские власти приняли решение об отмене выдачи виз российским гражданам на неопределенный срок. Исключение составляют только случаи, когда россиянину нужно приехать в страну на похороны родственников.