Депутаты прокомментировали отказ латвийских властей выдавать визы россиянам

По мнению Журовой, нашему государству не следует зеркально отвечать на латвийские запреты. Это будет нехорошо по отношению к обычным латвийцам, которые любят Россию и хотят посещать ее. Ответный запрет целесообразно установить только в отношении политиков из Латвии — на лиц, принимающих подобные решения.