День мусора. После праздника омичи оставили за собой 65 тонн отходов

За праздничные выходные в Омске убрали 65 тонн мусора. Также после дождей дорожники откачали 225 кубометров воды, сообщили в пресс-службе мэрии.
Чтобы поддерживать порядок в День города, на центральные улицы вывели около 400 работников управления дорожного хозяйства и благоустройства. Они дежурили в несколько смен в местах мероприятий и на трассе Сибирского международного марафона. Только в скверах «Флоры» работали 50 уборщиков и агрономов», рассказал заместитель директора департамента городского хозяйства мэрии Михаил Горчаков.
Напомним, 6 августа отмечалось 306-летие Омска. Только на концерт группы «Дискотека авария», по официальным данным, пришли около 40 тыс человек.