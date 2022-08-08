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День мусора. После праздника омичи оставили за собой 65 тонн отходов

День мусора. После праздника омичи оставили за собой 65 тонн отходов

Сегодня, 14:16
Фото: 1MI

Омичи в День города выбросили 65 тонн мусора

За чистотой пришлось следить 400 рабочим.

За праздничные выходные в Омске убрали 65 тонн мусора. Также после дождей дорожники откачали 225 кубометров воды, сообщили в пресс-службе мэрии.

Чтобы поддерживать порядок в День города, на центральные улицы вывели около 400 работников управления дорожного хозяйства и благоустройства. Они дежурили в несколько смен в местах мероприятий и на трассе Сибирского международного марафона. Только в скверах «Флоры» работали 50 уборщиков и агрономов», рассказал заместитель директора департамента городского хозяйства мэрии Михаил Горчаков.

Напомним, 6 августа отмечалось 306-летие Омска. Только на концерт группы «Дискотека авария», по официальным данным, пришли около 40 тыс человек.

#Екатерина Чаплинская#Общество#День города-2022#Новости#Мусор
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