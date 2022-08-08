День мусора. После праздника омичи оставили за собой 65 тонн отходов

Чтобы поддерживать порядок в День города, на центральные улицы вывели около 400 работников управления дорожного хозяйства и благоустройства. Они дежурили в несколько смен в местах мероприятий и на трассе Сибирского международного марафона. Только в скверах «Флоры» работали 50 уборщиков и агрономов», рассказал заместитель директора департамента городского хозяйства мэрии Михаил Горчаков.