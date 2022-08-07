Жуткий пожар в центре Омска, загрязнение рек и День города — 2022

В продолжение темы… Город55 рассказывает о первом месяце работы омского вытрезвителя. Заведение открыли 1 июля, после 12-летнего перерыва. Неприятные случаи уже были, например, однажды женщину в отделение привезли по ошибке. А вообще вытрезвитель пользуется спросом, свободных коек почти никогда нет. Здесь мы поведали обо всем подробно: