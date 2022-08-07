Жуткий пожар в центре Омска, загрязнение рек и День города — 2022

Ночью 6 августа в Омске на улице Краснознаменной произошел жуткий пожар. В огне едва не погибли три человека. Позже Городу55 стали известны подробности происшествия. Потенциальный виновник возгорания — местный житель, он находился в тяжелой депрессии. Также мы выяснили, как себя чувствуют пострадавшие. После пожара проверку начала прокуратура. В ведомстве выяснят, как и почему вспыхнул огонь.
С самого начала недели омичи атаковали социальные сети жалобами на выбросы. 1 августа сообщалось о сильном запахе сероводорода на Левобережье, в центре города, на старой Московке, у «Ермака» и в микрорайоне «Входной». На следующий день, 2 августа, горожане почувствовали газ и гарь. Выбросы не стали неожиданностью — был введен режим НМУ. Не дали вздохнуть полной грудью горожанам и 4 августа — «букет» из гари, ацетона, фенола, химии и сероводорода. Чуть позже выяснилось, превышения ПДК сероводорода и аммиака действительно были. 5 августа омичи ощущали избыток вредных веществ на улицах 10 лет Октября, Взлетной, Туполева, Пригородной, Лукашевича, Дианова и Рокоссовского. Особенный «подарок» промышленники преподнесли на День города:
Не только воздух в Омске оказался опасен. Рыбаков предупредили о феноле в Иртыше и Таре. Причину загрязнения нашли тут же — в повышенной концентрации фенола виноват ливень. Пришлось экстренно выяснять, не попало ли опасное вещество в водопровод.
И на десерт: прокуратура обнаружила, что 18 котельных в Азовском районе работали без учета контроля за выбросами.
5 августа Городу55 стало известно о том, что председатель избирательной комиссии Омской области Алексей Нестеренко уходит в отставку. Несмотря на приближающиеся выборы в новый созыв горсовета, глава облизбиркома решил выйти на заслуженный отдых — Нестеренко дал официальный комментарий. Мы поинтересовались у представителей фракций в омском городском совете, на что повлияет уход опытного руководителя системы:
Омичи наконец-то отпраздновали День города! В наш город прибыли иностранные делегации. В центре изменили маршруты автобусов и отменили троллейбусы. Причина — масштабное перекрытие дорог. Некоторые ограничения действуют до сих пор. Мы решили без лишних слов показать, как прошел праздник на минувших выходных:
5 августа, накануне большого праздника, в Омске открыли новый скейт-парк на улице Бударина. В юбилейный, 70-й раз, прошла традиционная выставка цветоводства и садоводства «Флора». Мы подготовили подробный репортаж:
6 августа прошел Сибирский международный марафон. На старт вышли четыре тысячи бегунов, несмотря на жару. Известны имена победителей на всех дистанциях забега.
Также в субботу омичи приняли участие в фестивале исторической реконструкции «Щит Сибири». Вот, как это было:
Яркий финал праздника — бесплатный концерт группы «Дискотека Авария» на Соборной Площади. У нас есть видеофрагменты с завидного ракурса:
Не обойдем стороной и праздничный салют на последних минутах концерта. Его мы тоже запечатлели:
А вот после торжества веселая атмосфера развеялась. Цены на такси резко поднялись до невероятных значений. На следующий день, 7 августа, правоохранители подсчитали количество происшествий в праздничные сутки — цифры шокируют.
В продолжение темы… Город55 рассказывает о первом месяце работы омского вытрезвителя. Заведение открыли 1 июля, после 12-летнего перерыва. Неприятные случаи уже были, например, однажды женщину в отделение привезли по ошибке. А вообще вытрезвитель пользуется спросом, свободных коек почти никогда нет. Здесь мы поведали обо всем подробно: