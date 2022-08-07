Зерновые и бобовые. Что омичи выращивают чаще всего

Общий объем посевных площадей — 2 976,9 тысяч гектаров. В этом году расширили зоны под технические культуры — на 44 тысячи гектаров (+9,9%), под зерновые — на 11 тысяч гектаров (+0,6%), под картофель — на 0,4 тысяч гектаров (+2,2%). При этом на 23 тысячи гектаров (-4,9%) сократились площади кормовых культур.