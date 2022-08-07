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Зерновые и бобовые. Что омичи выращивают чаще всего

Зерновые и бобовые. Что омичи выращивают чаще всего

Сегодня, 09:54
Фото: 1MI

Объем посевных площадей в Омске в 2022 году увеличился на 32 тыс гектаров

Аналитики подсчитали, сколько в регионе посевных площадей, и каким культурам уделяют больше всего внимания.

Омскстат представил данные о посевных площадях сельскохозяйственных культур под урожай 2022 года. Они увеличились на 32 тысячи гектаров по сравнению с прошлогодними показателями.

Общий объем посевных площадей — 2 976,9 тысяч гектаров. В этом году расширили зоны под технические культуры — на 44 тысячи гектаров (+9,9%), под зерновые — на 11 тысяч гектаров (+0,6%), под картофель — на 0,4 тысяч гектаров (+2,2%). При этом на 23 тысячи гектаров (-4,9%) сократились площади кормовых культур.

Больше всего посевов приходится на зерновые и зернобобовые — 67,5% от общей доли. Технические культуры занимают 16,4%, кормовые — 15,3%. Всего 0,8% от всех посевов отводятся под картофель и овощебахчевые культуры.

#Экономика#Общество#Новости#Омск#Омская область#Статистика#Омскстат#Сельское хозяйство
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