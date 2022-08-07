Время строить ковчег. В Омск вернутся сильные дожди и грозы

Прогноз на ближайшие дни опубликовало Обь-Иртышское УГМС. Уже сегодня ночью омичей ждет небольшой дождь, местами гроза. Температура воздуха +10…+15 градусов.
Новая неделя начнется с сохранением осадков. Ветер усилится до 13 метров в секунду. Столбик термометра поднимется до +26. Аналогичная погода, но теплее — до +28 градусов, — будет и во вторник.
10 августа в Омской области станет ветренее, порывы достигнут 14 метров в секунду. Температура воздуха +24…+29, местами небольшой дождь.
Отметим, в ночное время 9 и 10 августа осадков не ожидается.