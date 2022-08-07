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Время строить ковчег. В Омск вернутся сильные дожди и грозы

Время строить ковчег. В Омск вернутся сильные дожди и грозы

Сегодня, 13:48
Фото: 1MI

В Омск вернутся дожди и грозы

На следующей неделе горожанам предстоит узнать, гтов ли Омск принять очередной «мокрый» вызов от погоды.

Прогноз на ближайшие дни опубликовало Обь-Иртышское УГМС. Уже сегодня ночью омичей ждет небольшой дождь, местами гроза. Температура воздуха +10…+15 градусов.

Новая неделя начнется с сохранением осадков. Ветер усилится до 13 метров в секунду. Столбик термометра поднимется до +26. Аналогичная погода, но теплее — до +28 градусов, — будет и во вторник.

10 августа в Омской области станет ветренее, порывы достигнут 14 метров в секунду. Температура воздуха +24…+29, местами небольшой дождь.

Отметим, в ночное время 9 и 10 августа осадков не ожидается.

Фото: ФГБУ "Обь-Иртышское УГМС"
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