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В одну реку дважды. Омичи с Левобережья до сих пор страдают от последствий ливня

В одну реку дважды. Омичи с Левобережья до сих пор страдают от последствий ливня

Вчера, 16:13
Фото: 1MI

Омичи пожаловались на потоп в жилом доме из-за дождей

Убрать воду обычной тряпкой невозможно, жители прибегли к помощи ведер.

Омичи продолжают страдать от ливней. Пост с просьбой о помощи разместили в паблике «Инцидент Омск» жители одного из домов по улице Лукашевича.

«Крышу не сделали с 28 июля, сегодня, 7 августа, идет дождь. Снова картина не из приятных», — гласит автор публикации. К тексту приложены видеофрагменты. На кадрах можно заметить омичей, которые пытаются убрать воду в подъезде. Дождь стекает по крышам, потолку и проводке. Оператор снимает на девятом этаже.

Местные жители хотят привлечь внимание к проблеме, потому что управляющая компаня не реагирует на жалобы, так утверждают омичи.

В комментариях под постом пользователи посоветовали подать заявление в прокуратуру и обратиться за консультацией к юристу.

Жилой дом, о котором идет речь, был построен в 1977 году. Он панельный, на 12 этажей и один подъезд.

Напомним, 28 июля в Омске был побит рекорд по выпавшим осадкам. В городе несколько часов шел сильнейший ливень.

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