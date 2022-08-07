В одну реку дважды. Омичи с Левобережья до сих пор страдают от последствий ливня

«Крышу не сделали с 28 июля, сегодня, 7 августа, идет дождь. Снова картина не из приятных», — гласит автор публикации. К тексту приложены видеофрагменты. На кадрах можно заметить омичей, которые пытаются убрать воду в подъезде. Дождь стекает по крышам, потолку и проводке. Оператор снимает на девятом этаже.