Ученые запускают клинические испытания тест-системы для выявления оспы обезьян

Ученые из ФМБА планируют выявлять оспу обезьян с помощью ПЦР-теста. Как сообщают «Новые известия», набор реагентов разработан, следующий этап — клинические испытания.
Заболевание впервые зарегистрировали в неэндемичных условиях в мае 2022 года в Великобритании. Сейчас во всем мире насчитывается уже свыше 26 тысяч инфицированных.
Первый и пока единственный случай заражения в России выявлен в середине июля. Пациент вернулся из Португалии, заболевание протекало в легкой форме. Мужчину выписали из больницы 2 августа.