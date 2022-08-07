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Ученые запускают клинические испытания тест-системы для выявления оспы обезьян

Ученые запускают клинические испытания тест-системы для выявления оспы обезьян

Сегодня, 13:36
Фото: 1MI
Тест разработали сотрудники Федерального медико-биологического агентства.

Ученые из ФМБА планируют выявлять оспу обезьян с помощью ПЦР-теста. Как сообщают «Новые известия», набор реагентов разработан, следующий этап — клинические испытания.

Заболевание впервые зарегистрировали в неэндемичных условиях в мае 2022 года в Великобритании. Сейчас во всем мире насчитывается уже свыше 26 тысяч инфицированных.

Первый и пока единственный случай заражения в России выявлен в середине июля. Пациент вернулся из Португалии, заболевание протекало в легкой форме. Мужчину выписали из больницы 2 августа.

#Общество#Новости#Оспа#Медицина#Здравоохранение
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