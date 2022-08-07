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Тройное столкновение. В Омске в аварии с «ГАЗелью» пострадал 11-летний ребенок

Тройное столкновение. В Омске в аварии с «ГАЗелью» пострадал 11-летний ребенок

Сегодня, 09:19
Фото: 1MI

При столкновении двух иномарок и «ГАЗели» пострадала 11-летняя омичка

Вечером на День города в Омске произошло масштабное ДТП. Есть пострадавшие.

6 августа в 19:20 в Ленинском округе Омска произошло ДТП с пострадавшими. Подробности рассказали в Госавтоинспекции.

37-летний водитель «Toyota» находился в районе пересечения улиц Лобкова и 9-я Ленинская. Там столкнулся с пассажирской «ГАЗелью». Она следовала по маршруту № 350, за рулем был мужчина 57 лет. От удара иномарку отбросило на стоящий рядом «Hyundai Solaris» под управлением 51-летней женщины.

В результате аварии помощь медиков понадобилась пассажиру автобуса — 62-летней омичке, а также 11-летней девочке, она находилась в салоне «Toyota».

На момент происшествия в общественном транспорте было шесть пассажиров. Сейчас правоохранители выясняют все детали ДТП.

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