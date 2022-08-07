Тройное столкновение. В Омске в аварии с «ГАЗелью» пострадал 11-летний ребенок

6 августа в 19:20 в Ленинском округе Омска произошло ДТП с пострадавшими. Подробности рассказали в Госавтоинспекции.
37-летний водитель «Toyota» находился в районе пересечения улиц Лобкова и 9-я Ленинская. Там столкнулся с пассажирской «ГАЗелью». Она следовала по маршруту № 350, за рулем был мужчина 57 лет. От удара иномарку отбросило на стоящий рядом «Hyundai Solaris» под управлением 51-летней женщины.
В результате аварии помощь медиков понадобилась пассажиру автобуса — 62-летней омичке, а также 11-летней девочке, она находилась в салоне «Toyota».
На момент происшествия в общественном транспорте было шесть пассажиров. Сейчас правоохранители выясняют все детали ДТП.