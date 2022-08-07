Тройное столкновение. В Омске в аварии с «ГАЗелью» пострадал 11-летний ребенок

37-летний водитель «Toyota» находился в районе пересечения улиц Лобкова и 9-я Ленинская. Там столкнулся с пассажирской «ГАЗелью». Она следовала по маршруту № 350, за рулем был мужчина 57 лет. От удара иномарку отбросило на стоящий рядом «Hyundai Solaris» под управлением 51-летней женщины.