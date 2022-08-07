Трехкратное превышение. В День города Омск накрыли «праздничные» выбросы

Неприятный запах заметили жители домов на улицах Дианова, 22 Апреля, Красный Путь, Дмитриева, Менделеева, Иртышская Набережная, Харьковская, Нефтезаводская и проч. Горожане сообщили об «ароматах» газа, мазута, гудрона, гари, дихлофоса, химии, пластика. Многие очевидцы рассказали о заметной дымке, едком смоге.
«Предобморочное состояние сегодня, дышать нечем, насморк дикий», — написала жительница дома по проспекту Карла Маркса. «Только в Омске может химоза перебивать запах дождя!», — высказался еще один омич. «Амур-2 — всю ночь был запах гари, дыма, пелена и дымка. Это вообще что? Подарок на День города? Или в честь марафонцев вчера все заводы остановили, а сегодня двойную норму выбрасывают?», — предположил недовольный житель Омска.
Как стало известно Городу55, причина для жалоб действительно была. После обращений жителей Советского и Кировского округов минприроды организовало выезд передвижной лаборатории. На улице Доковской обнаружено превышение ПДК сероводорода в 3,38 раза. При этом на автоматизированных постах наблюдений нарушений не зафиксировано.
«Направили информацию в омскую межрайонную природоохранную прокуратуру, Росприроднадзор и Роспотребнадзор», — пояснили нам в региональном минприроды.