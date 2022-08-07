Трехкратное превышение. В День города Омск накрыли «праздничные» выбросы

«Предобморочное состояние сегодня, дышать нечем, насморк дикий», — написала жительница дома по проспекту Карла Маркса. «Только в Омске может химоза перебивать запах дождя!», — высказался еще один омич. «Амур-2 — всю ночь был запах гари, дыма, пелена и дымка. Это вообще что? Подарок на День города? Или в честь марафонцев вчера все заводы остановили, а сегодня двойную норму выбрасывают?», — предположил недовольный житель Омска.