Согнул железные прутья и разогнул подкову. Омские силачи побили рекорды России

Омские силачи поставили сразу несколько рекордов России. 7 августа в рамках празднования Дня города — 2022 в Омске прошел фестиваль силовых видов спорта «Сибирские игры».
Михаил Шивляков согнул 14 железных прутьев по 12 миллиметров за 45 секунд. Этот результат превосходит даже показатели Книги рекордов Гиннесса, сообщили в областном минспорта.
Юрий Колмаков разорвал 40 двойных колод карт за 10 секунд. И еще один рекорд — Александр Манцеров разогнул 11 подков за 51 секунду.
Результаты официально зафиксировал куратор по Сибири богатырского движения «Сильнейшая нация мира» Сергей Леонов.