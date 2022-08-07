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Согнул железные прутья и разогнул подкову. Омские силачи побили рекорды России

Согнул железные прутья и разогнул подкову. Омские силачи побили рекорды России

Вчера, 17:59
Фото: пресс-служба минспорта Омской области

Омские силачи побили сразу три рекорда России

В нашем городе прошел фестиваль «Сибирские игры».

Омские силачи поставили сразу несколько рекордов России. 7 августа в рамках празднования Дня города — 2022 в Омске прошел фестиваль силовых видов спорта «Сибирские игры».

Михаил Шивляков согнул 14 железных прутьев по 12 миллиметров за 45 секунд. Этот результат превосходит даже показатели Книги рекордов Гиннесса, сообщили в областном минспорта.

Юрий Колмаков разорвал 40 двойных колод карт за 10 секунд. И еще один рекорд — Александр Манцеров разогнул 11 подков за 51 секунду.

Результаты официально зафиксировал куратор по Сибири богатырского движения «Сильнейшая нация мира» Сергей Леонов.

#Общество#Спорт#День города-2022#Новости#Омск#Россия#Рекорд
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