СК РФ возбудил дело о разглашении данных пользователей Яндекс.Еды

СК завел уголовное дело из-за разглашении личных данных пользователей онлайн-сервиса доставки еды. Речь сразу о трех статьях: нарушение неприкосновенности частной жизни, неправомерный доступ к компьютерной информации, создание, использование и распространение вредоносных программ.
В ведомство уже направили заявление о признании пользователей потерпевшими, сообщают «Новые известия».
Напомним, 3 августа сервису «Яндекс.Еда» назначили уже второй штраф — 60 тысяч рублей — за очередную утечку персональных данных. Инцидент произошел в апреле этого года.