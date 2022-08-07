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СК РФ возбудил дело о разглашении данных пользователей Яндекс.Еды

СК РФ возбудил дело о разглашении данных пользователей Яндекс.Еды

Сегодня, 13:10
Фото: 1MI
Рассматриваются нарушения сразу по трем статьям.

СК завел уголовное дело из-за разглашении личных данных пользователей онлайн-сервиса доставки еды. Речь сразу о трех статьях: нарушение неприкосновенности частной жизни, неправомерный доступ к компьютерной информации, создание, использование и распространение вредоносных программ.

В ведомство уже направили заявление о признании пользователей потерпевшими, сообщают «Новые известия».

Напомним, 3 августа сервису «Яндекс.Еда» назначили уже второй штраф — 60 тысяч рублей — за очередную утечку персональных данных. Инцидент произошел в апреле этого года.

#Происшествия#Общество#Новости#Россия#Уголовное дело
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