Город55
ГлавноеВсе новости
Самолет, летевший из Омска, экстренно приземлился в Казани из-за здоровья пассажира

Самолет, летевший из Омска, экстренно приземлился в Казани из-за здоровья пассажира

Сегодня, 14:14
Фото: 1MI
Пассажир потерял сознание.

Самолет, летевший из Омска в Москву, совершил незапланированную посадку из-за состояния здоровья пассажира. Об этом сообщает телеграм-канал «Aviaincident».

7 августа в 09:19 (по омскому времени) борт приземлился на запасном аэродроме в аэропорту Казани. 33-летний пассажир потерял сознание. По решению экипажа, больного сняли с рейса, хотя позже он отказался от госпитализации.

Известно, что самолет авиакомпании «Уральские Авиалинии» летел из Омска в аэропорт Домодедово. Взлет из Казани состоялся в 10:15 (по омскому времени).

#Происшествия#Общество#Новости#Омск#Москва#Казань#Самолет#Аэропорт
Подпишитесь
Баян не порвали, но гитару разбили. На День города в Омске зажгла «Дискотека Авария»
Сегодня, 04:03
Трехкратное превышение. В День города Омск накрыли «праздничные» выбросы
Сегодня, 11:48
Омский СК проверит инцидент со столкновением двух поездов
Сегодня, 14:46
Римские легионеры и японские лучники: Самые яркие моменты омского «Щита Сибири 2022»
Вчера, 23:42
«Плоды» праздника. В День города в Омске случилось почти 900 происшествий
Стало известно, сколько раз за минувшие сутки жители Омской области обращались в полицию.
Сегодня, 10:38