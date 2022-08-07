Самолет, летевший из Омска, экстренно приземлился в Казани из-за здоровья пассажира

Самолет, летевший из Омска в Москву, совершил незапланированную посадку из-за состояния здоровья пассажира. Об этом сообщает телеграм-канал «Aviaincident».
7 августа в 09:19 (по омскому времени) борт приземлился на запасном аэродроме в аэропорту Казани. 33-летний пассажир потерял сознание. По решению экипажа, больного сняли с рейса, хотя позже он отказался от госпитализации.
Известно, что самолет авиакомпании «Уральские Авиалинии» летел из Омска в аэропорт Домодедово. Взлет из Казани состоялся в 10:15 (по омскому времени).