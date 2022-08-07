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По вине людей. Омичи потратили два часа на спасение умирающего животного

По вине людей. Омичи потратили два часа на спасение умирающего животного

Вчера, 18:26
Фото: 1MI

Супруги из Омска два часа пытались освободить ежа из рыболовной сети

О своем поступке рассказали в соцсетях. Но не ради похвалы, а чтобы призвать окружающих к ответственности.

Омичка рассказала о спасении ежика в лесу и посетовала на безответственность омичей. Пост с историей опубликовали в паблике «Грибы. Грибники Омска и Омской области».

Женщина отдыхала на даче и решила прогуляться в сторону Иртыша. «Пошли по той трапе, по которой очень редко ходили. Муж нашел ежика в рыболовной сети в кустах», — поведала автор публикации.

Сначала супруги решили, что животное умерло, еж не двигался. Понадобились зажигалка, нож и помощь неравнодушных прохожих, чтобы освободить колючего лесного жителя от сети. На работу ушло два часа. Ежик оказался в норме, спасатели отпустили его на волю.

«Неужели сложно выбросить мусор в установленном месте? От него же страдает не только природа, но и беззащитные животные», — резюмировала омичка.

В комментариях под постом пользователи присоединились к недовольству женщины и поблагодарили супругов за неравнодушие.

Фото: скриншот с паблика «Грибы. Грибники Омска и Омской области»
#Происшествия#Общество#Новости#Омская область#Соцсети#Животные
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