По вине людей. Омичи потратили два часа на спасение умирающего животного

Омичка рассказала о спасении ежика в лесу и посетовала на безответственность омичей. Пост с историей опубликовали в паблике «Грибы. Грибники Омска и Омской области».
Женщина отдыхала на даче и решила прогуляться в сторону Иртыша. «Пошли по той трапе, по которой очень редко ходили. Муж нашел ежика в рыболовной сети в кустах», — поведала автор публикации.
Сначала супруги решили, что животное умерло, еж не двигался. Понадобились зажигалка, нож и помощь неравнодушных прохожих, чтобы освободить колючего лесного жителя от сети. На работу ушло два часа. Ежик оказался в норме, спасатели отпустили его на волю.
«Неужели сложно выбросить мусор в установленном месте? От него же страдает не только природа, но и беззащитные животные», — резюмировала омичка.
В комментариях под постом пользователи присоединились к недовольству женщины и поблагодарили супругов за неравнодушие.