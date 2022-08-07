По вине людей. Омичи потратили два часа на спасение умирающего животного

Сначала супруги решили, что животное умерло, еж не двигался. Понадобились зажигалка, нож и помощь неравнодушных прохожих, чтобы освободить колючего лесного жителя от сети. На работу ушло два часа. Ежик оказался в норме, спасатели отпустили его на волю.