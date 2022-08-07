«Плоды» праздника. В День города в Омске случилось почти 900 происшествий

За минувшие сутки полицейские пресекли 637 административных правонарушений. 33 человека привлекли к ответственности за распитие алкоголя в общественных местах. На дорогах случилось 49 происшествий, зафиксировано 9 пострадавших. За нарушение ПДД составлено 533 административных материала, из них 28 — за «пьяную» езду.