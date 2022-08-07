«Плоды» праздника. В День города в Омске случилось почти 900 происшествий

Омская полиция представила статистику обращений за последние 24 часа. Официально зарегистрировано 895 сообщений о преступлениях и происшествиях. После проверок возбуждено 34 уголовных дела.
Один из случаев — драка. 49-летнего мужчину в ходе конфликта избил неизвестный. Причинен средний вред здоровью. Выяснилось, обидчик — ранее неоднократно судимый 21-летний житель Кировского округа. Его уже задержали.
Некоторые омичи пострадали, даже не выходя на улицу. Так, за сутки произошло 14 дистанционный преступлений. Например, 19-летний омич под предлогом покупки криптовалюты лишился 59 000 рублей. Теперь правоохранители разыскивают мошенников.
За минувшие сутки полицейские пресекли 637 административных правонарушений. 33 человека привлекли к ответственности за распитие алкоголя в общественных местах. На дорогах случилось 49 происшествий, зафиксировано 9 пострадавших. За нарушение ПДД составлено 533 административных материала, из них 28 — за «пьяную» езду.