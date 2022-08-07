«Она разбила нам дверь». Буйная омичка навела смуту в магазине одежды

В одном из омских магазинов одежды произошел неприятный инцидент. Сотрудники «ShopDaAnna» рассказали подробности в официальном аккаунте сети.
В точку по адресу проспект Карла Маркса, 18 пожаловала женщина. Ее поведение смутило работников. Женщину назвали воровкой, а также опубликовали видеозапись. На кадрах — буйный персонаж пытается разбить стекло при входе в магазин.
«Мы полицию, конечно, вызвали. Хотя она разбила нам дверь и умоляла не вызывать», — рассказали сотрудники.
Другие омичи узнали по видео женщину. Говорят, она часто заходит в заведения на проспекте Карла Маркса.
Как стало известно Городу55, на место происшествия прибыли полицейские. Вызов зарегистрировали. Сейчас по данному факту ведется проверка.