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«Она разбила нам дверь». Буйная омичка навела смуту в магазине одежды

«Она разбила нам дверь». Буйная омичка навела смуту в магазине одежды

Вчера, 18:10
Фото: 1MI

Омичка разбила стеклянную дверь в магазине одежды

Делом уже занимается полиция. Ведется проверка.

В одном из омских магазинов одежды произошел неприятный инцидент. Сотрудники «ShopDaAnna» рассказали подробности в официальном аккаунте сети.

В точку по адресу проспект Карла Маркса, 18 пожаловала женщина. Ее поведение смутило работников. Женщину назвали воровкой, а также опубликовали видеозапись. На кадрах — буйный персонаж пытается разбить стекло при входе в магазин.

«Мы полицию, конечно, вызвали. Хотя она разбила нам дверь и умоляла не вызывать», — рассказали сотрудники.

Другие омичи узнали по видео женщину. Говорят, она часто заходит в заведения на проспекте Карла Маркса.

Как стало известно Городу55, на место происшествия прибыли полицейские. Вызов зарегистрировали. Сейчас по данному факту ведется проверка.

#Происшествия#Новости#Омск#Полиция#Соцсети#Жалобы#Магазин
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