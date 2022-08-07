Омский СК проверит инцидент со столкновением двух поездов

Омский следственный отдел на транспорте Восточного МСУТ СК России организовал доследственную проверку после столкновения двух подвижных составов поездов в Новосибирской области. В происшествии усмотрены признаки преступления по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта».
6 августа около 12:30 на ж/д пути станции «Барабинск» подвижной состав поезда столкнулся с краном восстановительного поезда, который устранял сход двух вагонов.
Пострадавших нет. На место отправилась следственная группа. Сейчас устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего. После проверки будет принято процессуальное решение.