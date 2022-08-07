Город55
ГлавноеВсе новости
Финал Дня города, страшные аварии и атаки на магазины. Новости воскресного Омска

Финал Дня города, страшные аварии и атаки на магазины. Новости воскресного Омска

Вчера, 20:00
Фото: 1MI
Самые важные события минувших суток.

День города. Финал

Почти сутки назад отгремел концерт «Дискотеки Аварии» на Соборной площади. Предлагаем еще раз вспомнить, как это было. Сегодня то и дело слышатся отголоски вчерашнего праздника. Например, правоохранители подсчитали, что в День города случилось почти 900 происшествий. Особый «подарок» преподнесли промышленники — трехкратное превышение сероводорода. Впрочем, есть 7 августа хорошие новости. Проходят последние мероприятия к 306-летию Омска. Одно из таких — «Сибирские игры». Там местные силачи побили сразу несколько рекордов России!

Транспортные происшествия

В последнее время на всех видах транспорта происходит много аварий. О дорожных происшествиях всегда можно узнать из нашей ленты новостей. Сегодня утром самолет, летевший из Омска в Москву, совершил экстренную посадку — пассажир на борту потерял сознание. Накануне два вагона с углем сошли с рельсов недалеко от нашего города. А чуть позже на том же месте столкнулись два поезда. В обоих инцидентах разбирается омский СК.

Атаки на омские магазины

Нездоровый флешмоб в нашем городе — люди опасно себя ведут в крупных маркетах. Так, мужчина напал на продавщицу и водителя-экспедитора в «Фасоли» на Конева. А в «ShopDaAnna» на проспекте Карла Маркса женщина разбила стеклянную дверь и, по словам сотрудников, попалась на воровстве. Инцидентами уже заинтересовались в полиции. Ведутся проверки.

#Общество#Город#Происшествия#Спорт#Новости#Омск#Омская область#Полиция#ДТП#День города#Выбросы#Статистика#Следственный комитет#Авария
Подпишитесь
Жуткий пожар в центре Омска, загрязнение рек и День города — 2022
Сегодня, 16:37
Трехкратное превышение. В День города Омск накрыли «праздничные» выбросы
Сегодня, 11:48
Омский СК проверит инцидент со столкновением двух поездов
Сегодня, 14:46
Римские легионеры и японские лучники: Самые яркие моменты омского «Щита Сибири 2022»
Вчера, 23:42
«Плоды» праздника. В День города в Омске случилось почти 900 происшествий
Стало известно, сколько раз за минувшие сутки жители Омской области обращались в полицию.
Сегодня, 10:38
Самолет, летевший из Омска, экстренно приземлился в Казани из-за здоровья пассажира
Сегодня, 14:14