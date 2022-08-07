Финал Дня города, страшные аварии и атаки на магазины. Новости воскресного Омска

В последнее время на всех видах транспорта происходит много аварий. О дорожных происшествиях всегда можно узнать из нашей ленты новостей. Сегодня утром самолет, летевший из Омска в Москву, совершил экстренную посадку — пассажир на борту потерял сознание. Накануне два вагона с углем сошли с рельсов недалеко от нашего города. А чуть позже на том же месте столкнулись два поезда. В обоих инцидентах разбирается омский СК.