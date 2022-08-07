Два вагона с углем сошли с рельсов недалеко от Омска

Утром 6 августа на 11 подъездном пути станции «Барабинск» два вагона с углем сошли с рельсов. Состав из 81 вагона не опрокинулся. Пострадавших нет. Также инцидент не повлиял на ход другого ж/д-транспорта. Работа продолжилась в штатном режиме.