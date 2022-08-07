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Два вагона с углем сошли с рельсов недалеко от Омска

Два вагона с углем сошли с рельсов недалеко от Омска

Вчера, 17:20
Фото: 1MI
Делом уже занимается группа омских следователей.

Омские следователи на транспорте Восточного МСУТ СК РФ организовали доследственную проверку после схода двух вагонов грузового поезда. Озвучена предварительная картина событий.

Утром 6 августа на 11 подъездном пути станции «Барабинск» два вагона с углем сошли с рельсов. Состав из 81 вагона не опрокинулся. Пострадавших нет. Также инцидент не повлиял на ход другого ж/д-транспорта. Работа продолжилась в штатном режиме.

Сейчас на месте работает следственная группа. Определяются все детали произошедшего. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Добавим, именно этот инцидент стал причиной для другой аварии. Устранять последствиях схода вагонов прибыл восстновительный поезд. 6 августа с ним столкнулся подвижной состав. Омский СК организовал доследственную проверку и по данному факту.

#Происшествия#Новости#Омская область#Новосибирская область#СУ СКР#Поезд
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