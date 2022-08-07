Баян не порвали, но гитару разбили. На День города в Омске зажгла «Дискотека Авария»

Весь день в субботу, 6 августа, Омск отмечал свой 306 День рождения. По традиции праздничные мероприятия завершились на Соборной площади. На этот раз — зажигательно-энергичным выступлением группы «Дискотека Авария». Город55 побывал на празднике и рассказывает, каким он был.
Концерт начался с небольшим опозданием, но омичи не расстроились, не скучали и зазывали музыкантов на сцену.
И вот свет, музыка, барабаны, нереальный рев колонок и эффектный выход Алексея Серова, с небольшим подтягиванием для разминки, и компании под отлично знакомую многим «Все в зале двигайтесь с нами...».
Омичи, которых на площади собралось, пожалуй, несколько десятков тысяч человек, задвигались, зааплодировали, закричали и не унимались до самых последних аккордов этого вечера.
Два Алексея, – Рыжов и Серов, и «одногрупники» рвали и метали свою бешеную энергетику в толпу и в какой-то момент пошли в народ. Серов спустился со сцены, ловко запрыгнул на ограждения и спел с омичами «Арам Зам Зам».
На дворе последний месяц лета, дальше осень, зима и Новый год, потому и выступление в Омске не обошлось без ставшей уже, пожалуй, народной «С Новым годом!». А где Новый год, там Дед мороз и подарки.
Еще один хит группы — «Малинки» — пришедшие на площадь, пели по наглядным пособиям — большим плакатам, на которых были изображены слова песни. Омичи справились на ура.
Однако, пожалуй, самым эффектным выступлением прошедшего вечера стал хит «Аварии» «Заколебал ты». На сцене в этот момент творилось настоящее буйство: танцы и пляски, эффектные прыжки и дым в толпу из пушки, а кульминацией стала разбитая гитара. За Омск, на счастье!
Не обошлось и без любви. Пели опять хором с подсветкой из десятков тысяч огоньков от вспышек и фонариков сотовых телефонов. Своих батарей жители города и гости явно не жалели.
Эффектный поклон. Все. Наслаждаемся фейерверком.
Уже за сценой, корреспондент Города55 записал разговор с Алексеем Серовым и Алексеем Рыжовым. Спросили про Омск, про публику.
«Очень понравился город: большой красивый, чистый . В этом году мы здесь не первый раз. Гуляли, осматривали памятники, запомнился мужик, который вылезает из колодца, сантехник. Памятник Михаилу Ульянову. Вспомнили и Дмитрия Сычева. Хороший светлый город, добрые люди и прекрасная публика», – поделились своими впечатлениями солисты «Дискотеки Аварии».
P.S. А вот таким был праздничный салют.