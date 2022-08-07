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Баян не порвали, но гитару разбили. На День города в Омске зажгла «Дискотека Авария»

Баян не порвали, но гитару разбили. На День города в Омске зажгла «Дискотека Авария»

Сегодня, 04:03
Фото: Город55

«Дискотека Авария» энергично поздравила Омск с Днем рождения

Невероятный по энергетике концерт продлился почти час и завершился праздничным салютом.

Весь день в субботу, 6 августа, Омск отмечал свой 306 День рождения. По традиции праздничные мероприятия завершились на Соборной площади. На этот раз — зажигательно-энергичным выступлением группы «Дискотека Авария». Город55 побывал на празднике и рассказывает, каким он был. 

Концерт начался с небольшим опозданием, но омичи не расстроились, не скучали и зазывали музыкантов на сцену. 

Фото: Город55

И вот свет, музыка, барабаны, нереальный рев колонок и эффектный выход Алексея Серова, с небольшим подтягиванием для разминки, и компании под отлично знакомую многим «Все в зале двигайтесь с нами...». 

Фото: Город55

Омичи, которых на площади собралось, пожалуй, несколько десятков тысяч человек, задвигались, зааплодировали, закричали и не унимались до самых последних аккордов этого вечера. 

Фото: Город55

Два Алексея, – Рыжов и Серов, и «одногрупники» рвали и метали свою бешеную энергетику в толпу и в какой-то момент пошли в народ. Серов спустился со сцены, ловко запрыгнул на ограждения и спел с омичами «Арам Зам Зам».

Фото: Город55

На дворе последний месяц лета, дальше осень, зима и Новый год, потому и выступление в Омске не обошлось без ставшей уже, пожалуй, народной «С Новым годом!». А где Новый год, там Дед мороз и подарки. 

Фото: Город55

Еще один хит группы — «Малинки» — пришедшие на площадь, пели по наглядным пособиям — большим плакатам, на которых были изображены слова песни.  Омичи справились на ура.

Фото: Город55
Фото: Город55

Однако, пожалуй, самым эффектным выступлением прошедшего вечера стал хит «Аварии» «Заколебал ты». На сцене в этот момент творилось настоящее буйство: танцы и пляски, эффектные прыжки и дым в толпу из пушки, а кульминацией стала разбитая гитара. За Омск, на счастье!

Фото: Город55

Не обошлось и без любви. Пели опять хором с подсветкой из десятков тысяч огоньков от вспышек и фонариков сотовых телефонов. Своих батарей жители города и гости явно не жалели. 

Фото: Город55

Эффектный поклон. Все. Наслаждаемся фейерверком. 

Фото: Город55

Уже за сценой, корреспондент Города55  записал разговор с Алексеем Серовым и Алексеем Рыжовым. Спросили про Омск, про публику. 

«Очень понравился город: большой красивый, чистый . В этом году мы здесь не первый раз. Гуляли, осматривали памятники, запомнился мужик, который вылезает из колодца, сантехник. Памятник Михаилу Ульянову. Вспомнили и Дмитрия Сычева.  Хороший светлый город, добрые люди и прекрасная публика», – поделились своими впечатлениями солисты «Дискотеки Аварии». 

Фото: Город55

P.S. А вот таким был праздничный салют.   

Фото: Город55


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