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Вырастили чемпиона. В истории с убийством на глазах у ребенка появились подробности

Вырастили чемпиона. В истории с убийством на глазах у ребенка появились подробности

Сегодня, 13:29
Фото: 1MI

Расправившийся с женой на глазах у внука омич оказался отцом чемпиона мира

Мужчина, который жестоко убил свою жену на глазах у внука, оказался отцом чемпиона мира по боксу.

История с жестоким убийством женщины на глазах у ребенка начала обрастать жуткими подробностями. Оказалось, что устроивший расправу мужчина и его погибшая жена вырастили чемпиона мира по тайскому боксу.

Как выяснил Город55, погибшей пенсионеркой оказалась Наталья Ч., а устроил расправу над ней на глазах у их общего внука 66-летний Аркадий Ч. Супруги являются родителями чемпиона мира по тайскому боксу. Парень с детства почти не слышит и не говорит, однако в спорте ему удалось добиться серьезных высот.

Известно, что спортсмен является младшим из четырех детей пожилых супругов. Их внук, который стал свидетелем кровавой расправы, является ребенком дочери пенсионеров по имени Елизавета.

Напомним, трагедия случилась 4 августа в доме на улице Луначарского. По версии следствия, между супругами произошел конфликт, во время которого мужчина схватил нож и напал на жену, а затем попытался перерезать себе горло. Все это происходило на глазах у 10-летнего внука, который пытался помешать деду. 

#Ольга Акамова#Происшествия#Новости#Омская область#Полиция#Убийство#Уголовное дело#Ребенок
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