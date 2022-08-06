Вырастили чемпиона. В истории с убийством на глазах у ребенка появились подробности

Как выяснил Город55, погибшей пенсионеркой оказалась Наталья Ч., а устроил расправу над ней на глазах у их общего внука 66-летний Аркадий Ч. Супруги являются родителями чемпиона мира по тайскому боксу. Парень с детства почти не слышит и не говорит, однако в спорте ему удалось добиться серьезных высот.