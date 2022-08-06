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Все изменится. Омские синоптики предрекли возвращение дождей сразу после Дня города

Все изменится. Омские синоптики предрекли возвращение дождей сразу после Дня города

Вчера, 16:06
Фото: 1MI

В Омскую область резко вернутся дожди

Прогноз погоды от Обь-Иртышского УГМС.

Завтра, 7 августа, в Омской области ночью ожидается до +16 градусов тепла и безоблачная погода, местами ожидается туман. Днем солнце распалится до +28 градусов, и одновременно с этим местами пройдут дожди, местами грозы. Ветер будет дуть с северо-запада, севера со скоростью 8-13 м/с.

В понедельник, 8 августа, сохранится дождливая погода. Температура ночью опустится вплоть до +10 градусов, днем — также до +28 градусов, местами будет идти небольшой дождь. Ветер поменяется на северный, северо-восточный со скоростью 8-13 м/с.

Во вторник, 9 августа, ночью осадков не ожидается, местами туман. Днем же ожидается до +30 градусов жары, местами слабый дождь. Ветер северо-восточный со скоростью 7-12 м/с.

Фото: www.omsk-meteo.ru
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