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В омской МЕГЕ на месте катка открыли электрокартинг

В омской МЕГЕ на месте катка открыли электрокартинг

Сегодня, 09:56
Фото: 1MI
Развлечение, как и каток, будет доступно посетителям всех возрастов.

В сообществе МЕГЕ в Омске появилось сообщение об обновлении пространства на месте катка, который закрылся в 2022 году спустя 13 лет после открытия. Теперь на месте катка открыли электрокартинг.

Отмечается, что электрокартинг рассчитан для посетителей всех возрастов. На карте есть детские электромобили для детей от 1 до 5 лет,  детский Электро Дрифт Карт для детей до 10 лет и взрослый Дрифт Карт для посетителей старше 13 лет.

Стоимость посещения гоночной трассы колеблется от 200 до 400 рублей в зависимости от времени. 

#Ольга Акамова#Омск#Город#Общество#Новости#Омская область#Мега#Картинг#Каток#Развлечение
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