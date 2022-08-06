В омской МЕГЕ на месте катка открыли электрокартинг

В сообществе МЕГЕ в Омске появилось сообщение об обновлении пространства на месте катка, который закрылся в 2022 году спустя 13 лет после открытия. Теперь на месте катка открыли электрокартинг.
Отмечается, что электрокартинг рассчитан для посетителей всех возрастов. На карте есть детские электромобили для детей от 1 до 5 лет, детский Электро Дрифт Карт для детей до 10 лет и взрослый Дрифт Карт для посетителей старше 13 лет.
Стоимость посещения гоночной трассы колеблется от 200 до 400 рублей в зависимости от времени.