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Уволили с работы. Стали известны причины пожара на улице Краснознаменной в Омске

Уволили с работы. Стали известны причины пожара на улице Краснознаменной в Омске

Сегодня, 11:27
Фото: СКР по Омской области

Омич открыл газ и поджег квартиру из-за увольнения с работы

По данным силовиков, в этом происшествии пострадало три человека.

Городу55 стали известны подробности пожара в доме на улице Краснознаменной в Омске, из-за которого 16-летняя девушка выпрыгнула из окна. 

Как выяснилось, потенциальный виновник возгорания — 54-летний хозяин одной из квартир, находился в сильнейшей депрессии. По данным источника Города55, несколько месяцев назад мужчину уволили с работы, а не задолго до ЧП он просил вызвать себе психиатрическую помощь. 

«Врачи приехали, осмотрели мужчину и не нашли никаких причин для госпитализации в психиатрическую клинику», – сообщили наш собеседник. 

В итоге вся эта история закончилась тем, что, по информации регионального СК, сегодня ночью около 4 часов омич поджег диван и открыл газовые конфорки, из-за чего и начался пожар. 

Из-за возгорания соседка подозреваемого и выпрыгнула из окна. В данный момент девушка госпитализирована. В больницу также с диагнозом отравление продуктами горения попал еще один ребенок, привезли туда и потенциального виновника ЧП. У него диагностированы ожоги верхних дыхательных путей и тела и травматическая ампутация пальца на ноге. 

В данный момент проверки по этим фактам проводят в СКР по Омской области и региональной прокуратуре. 

#Василий Попов#Общество#Город#Происшествия#Омск#Новости#Эксклюзивы#Пожары#ЧП#Дети#Следственный комитет#Прокуратура Омской области
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