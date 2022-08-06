Уволили с работы. Стали известны причины пожара на улице Краснознаменной в Омске

Городу55 стали известны подробности пожара в доме на улице Краснознаменной в Омске, из-за которого 16-летняя девушка выпрыгнула из окна.
Как выяснилось, потенциальный виновник возгорания — 54-летний хозяин одной из квартир, находился в сильнейшей депрессии. По данным источника Города55, несколько месяцев назад мужчину уволили с работы, а не задолго до ЧП он просил вызвать себе психиатрическую помощь.
«Врачи приехали, осмотрели мужчину и не нашли никаких причин для госпитализации в психиатрическую клинику», – сообщили наш собеседник.
В итоге вся эта история закончилась тем, что, по информации регионального СК, сегодня ночью около 4 часов омич поджег диван и открыл газовые конфорки, из-за чего и начался пожар.
Из-за возгорания соседка подозреваемого и выпрыгнула из окна. В данный момент девушка госпитализирована. В больницу также с диагнозом отравление продуктами горения попал еще один ребенок, привезли туда и потенциального виновника ЧП. У него диагностированы ожоги верхних дыхательных путей и тела и травматическая ампутация пальца на ноге.
В данный момент проверки по этим фактам проводят в СКР по Омской области и региональной прокуратуре.