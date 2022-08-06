Уволили с работы. Стали известны причины пожара на улице Краснознаменной в Омске

Из-за возгорания соседка подозреваемого и выпрыгнула из окна. В данный момент девушка госпитализирована. В больницу также с диагнозом отравление продуктами горения попал еще один ребенок, привезли туда и потенциального виновника ЧП. У него диагностированы ожоги верхних дыхательных путей и тела и травматическая ампутация пальца на ноге.