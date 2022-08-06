Римские легионеры и японские лучники: Самые яркие моменты омского «Щита Сибири 2022»

Традиционно в День города в Омске проходит масштабный фестиваль историческиой реконструкции «Щит Сибири». В 2022 году он проводится уже в 17-й раз. На протяжении двух дней — 6 и 7 августа — на площадке возле озер в парке имени 30-летия Победы на Левом берегу будут стоять палатки, посвященные разным эпохам.
Самая масштабная посвящена в этом году Римской империи. Здесь можно в прямом смысле пройтись через историю — от античности с легионерами и гладиаторами к развитому Средневековью.
«У нас здесь лагерь римских граждан и неграждан I–II века нашей эры, — рассказал Городу55 представитель клуба „Pax Romana — Омск“ Илья Дорошенко. — Также здесь у нас подготовлена гладиаторская арена, где идут бои. Это римский военный лагерь с палатками, которые воспроизведены по источнику. В каждой жило отделение из восьми человек. Ave Roma! Вступайте в наш клуб!».
Омские реконструкторы специально для нас продемонстрировали бой двух легионеров в легком вооружении.
Чуть далее от легионеров расположилась интерактивная фотозона. Гости могут не только посмотреть на работу ремесленников, но и сами поучаствовать в боях. Есть специальная детская площадка, где на деревянных мечах сражаются даже маленькие девочки.
«Мы здесь участвуем уже более 10 лет, — говорит представитель военно-исторического клуба „Братина“ Кирилл. — На холме расположился исторический лагерь, отражающий эпохи от Древних Рима, Скандинавии и Руси — и далее уже по нарастающей заключается Высоким Средневековьем».
Вокруг человека в красной рубахе собралось несколько заинтересованных зрителей. Он виртуозно попадает в мишень из лука, целясь лежа, стоя на одной ноге или вовсе со спины.
«Меня зовут Нико Прескура, — говорит лучник. — Я заслуженный артист Республики Молдова, профессиональный актер, режиссер и каскадер. Приехал из Молдовы, сейчас живу в России. У меня двойное гражданство. Под Екатеринбургом у меня свой клуб исторической реконструкции по стрельбе из лука „Дикий ястреб“. Я специализируюсь на лучной стрельбе раннего Средневековья, а с недавнего времени — еще и бронзового века. Также являюсь членом российской команды по стрельбе в дивизионе „Исторический лук“».
На параллельном стрельбище выступает пара в красивой национальной одежде. Учитель и ученик, как выяснилось.
«Это стрельба из японского лука, японское боевое искусство, — объясняет педагог клуба „Кюдо“ Ольга Таранина. — Мы из Омска, проводим здесь занятие на свежем воздухе. У нас в городе это направление еще только развивается. Это и в России совсем молодое спортивное направление. Мы занимались с 2018 года сначала просто для себя. А недавно стали официальной спортивной организацией».
Данил и Игорь интересуются новейшей историей, они пришли в форме Советской армии.
«Мы из клуба реконструкции военной техники „Полуторка“, — рассказывает Данил. — Реконструируем Великую Отечественную войну и более поздний период. Соответственно, есть клуб „Омская 69-ка“, названный в честь формы образца 1969 года, которая на нас сейчас надета. Мы представляем молодежное отделение этого клуба, нас там всего четверо. Мы начали заниматься Советской армией, но сейчас будем расширяться».
Посмотреть на всех этих людей, а также на реконструкции боев, в которых разрешают поучаствовать самим — кстати, женщин здесь тоже принимают в легионеры — и послушать средневековую музыку в живом исполнении можно будет еще 7 августа на протяжении всего дня.