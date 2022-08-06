Римские легионеры и японские лучники: Самые яркие моменты омского «Щита Сибири 2022»

Посмотреть на всех этих людей, а также на реконструкции боев, в которых разрешают поучаствовать самим — кстати, женщин здесь тоже принимают в легионеры — и послушать средневековую музыку в живом исполнении можно будет еще 7 августа на протяжении всего дня.