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Римские легионеры и японские лучники: Самые яркие моменты омского «Щита Сибири 2022»

Римские легионеры и японские лучники: Самые яркие моменты омского «Щита Сибири 2022»

Вчера, 23:42
Фото: Город55
Фестиваль исторической реконструкции проходит в нашем городе в 17-й раз.

Традиционно в День города в Омске проходит масштабный фестиваль историческиой реконструкции «Щит Сибири». В 2022 году он проводится уже в 17-й раз. На протяжении двух дней — 6 и 7 августа — на площадке возле озер в парке имени 30-летия Победы на Левом берегу будут стоять палатки, посвященные разным  эпохам.

Самая масштабная посвящена в этом году Римской империи. Здесь можно в прямом смысле пройтись через историю — от античности с легионерами и гладиаторами к развитому Средневековью.

Фото: 1MI
«У нас здесь лагерь римских граждан и неграждан I–II века нашей эры, — рассказал Городу55 представитель клуба „Pax Romana — Омск“ Илья Дорошенко. — Также здесь у нас подготовлена гладиаторская арена, где идут бои. Это римский военный лагерь с палатками, которые воспроизведены по источнику. В каждой жило отделение из восьми человек. Ave Roma! Вступайте в наш клуб!».

Омские реконструкторы специально для нас продемонстрировали бой двух легионеров в легком вооружении.

Чуть далее от легионеров расположилась интерактивная фотозона. Гости могут не только посмотреть на работу ремесленников, но и сами поучаствовать в боях. Есть специальная детская площадка, где на деревянных мечах сражаются даже маленькие девочки.

«Мы здесь участвуем уже более 10 лет, — говорит представитель военно-исторического клуба „Братина“ Кирилл. — На холме расположился исторический лагерь, отражающий эпохи от Древних Рима, Скандинавии и Руси — и далее уже по нарастающей заключается Высоким Средневековьем».
Фото: 1MI

Вокруг человека в красной рубахе собралось несколько заинтересованных зрителей. Он виртуозно попадает в мишень из лука, целясь лежа, стоя на одной ноге или вовсе со спины.

«Меня зовут Нико Прескура, — говорит лучник. — Я заслуженный артист Республики Молдова, профессиональный актер, режиссер и каскадер. Приехал из Молдовы, сейчас живу в России. У меня двойное гражданство. Под Екатеринбургом у меня свой клуб исторической реконструкции по стрельбе из лука „Дикий ястреб“. Я специализируюсь на лучной стрельбе раннего Средневековья, а с недавнего времени — еще и бронзового века. Также являюсь членом российской команды по стрельбе в дивизионе „Исторический лук“».
Фото: 1MI

На параллельном стрельбище выступает пара в красивой национальной одежде. Учитель и ученик, как выяснилось.

«Это стрельба из японского лука, японское боевое искусство, — объясняет педагог клуба „Кюдо“ Ольга Таранина. — Мы из Омска, проводим здесь занятие на свежем воздухе. У нас в городе это направление еще только развивается. Это и в России совсем молодое спортивное направление. Мы занимались с 2018 года сначала просто для себя. А недавно стали официальной спортивной организацией».
Фото: 1MI

Данил и Игорь интересуются новейшей историей, они пришли в форме Советской армии.

«Мы из клуба реконструкции военной техники „Полуторка“, — рассказывает Данил. — Реконструируем Великую Отечественную войну и более поздний период. Соответственно, есть клуб „Омская 69-ка“, названный в честь формы образца 1969 года, которая на нас сейчас надета. Мы представляем молодежное отделение этого клуба, нас там всего четверо. Мы начали заниматься Советской армией, но сейчас будем расширяться».
Фото: 1MI

Посмотреть на всех этих людей, а также на реконструкции боев, в которых разрешают поучаствовать самим — кстати, женщин здесь тоже принимают в легионеры — и послушать средневековую музыку в живом исполнении можно будет еще 7 августа на протяжении всего дня.

#Анна Микула#Город#День города-2022#Омск#День города#Видео
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