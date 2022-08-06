Город55
ГлавноеВсе новости
Появились подробности о состоянии пострадавших во время пожара в омской многоэтажке

Появились подробности о состоянии пострадавших во время пожара в омской многоэтажке

Вчера, 18:33
Фото: 1MI

В омском минздраве рассказали о состоянии пострадавших во время пожара в многоэтажке

Все пострадавшие получают необходимое лечение.

В омском минздраве рассказали о состоянии омичей, которые пострадали во время пожара на улице Краснознаменной в Омске утром в субботу, 6 августа. Как выяснилось, одну из пострадавших отправили долечиваться домой.

«Все пострадавшие находятся под наблюдением медиков и получают необходимую помощь. Одна пациентка отпущена на амбулаторное лечение», — сообщили в региональном минздраве.

Напомним, пожар в многоэтажке на улице Краснознаменная случился в ночь на субботу, 6 августа. Сильнее всех пострадал 54-летний мужчина, который находился у эпицентра пожара. Из квартиры на верхних этажах в попытке спастись от пожара выпрыгнула 16-летняя девушка. Также госпитализация потребовалась полуторагодовалому ребенку, на помощью медиков обратилась 65-летняя женщина.

О возможных причинах пожара Город55 сообщал здесь.

#Ольга Акамова#Пожары#Омск#Общество#Новости#Омская область#Пострадавшие#Минздрав#Здоровье
Подпишитесь
Древний Рим, фаер-шоу и «Дискотека Авария»: самые интересные события на День города
Вчера, 09:00
Фантастические твари омской «Флоры»: кого можно встретить на «зеленой» выставке
Вчера, 09:30
Доспехи, покрышки и Петр I. Как прошел День города в Омске
День города — 2022 в фотографиях.
Вчера, 20:30
В Омске отгремел салют в честь 306-летия Омска
Вчера, 22:35
Уволили с работы. Стали известны причины пожара на улице Краснознаменной в Омске
Вчера, 11:27