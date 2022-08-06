Появились подробности о состоянии пострадавших во время пожара в омской многоэтажке

В омском минздраве рассказали о состоянии омичей, которые пострадали во время пожара на улице Краснознаменной в Омске утром в субботу, 6 августа. Как выяснилось, одну из пострадавших отправили долечиваться домой.
«Все пострадавшие находятся под наблюдением медиков и получают необходимую помощь. Одна пациентка отпущена на амбулаторное лечение», — сообщили в региональном минздраве.
Напомним, пожар в многоэтажке на улице Краснознаменная случился в ночь на субботу, 6 августа. Сильнее всех пострадал 54-летний мужчина, который находился у эпицентра пожара. Из квартиры на верхних этажах в попытке спастись от пожара выпрыгнула 16-летняя девушка. Также госпитализация потребовалась полуторагодовалому ребенку, на помощью медиков обратилась 65-летняя женщина.
О возможных причинах пожара Город55 сообщал здесь.