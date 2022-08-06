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Пешком выгоднее. После празднования Дня города в Омске взлетели цены на такси

Пешком выгоднее. После празднования Дня города в Омске взлетели цены на такси

Вчера, 23:16
Фото: Город55

Омичей шокировали цены на такси после Дня города

Из-за высокого спроса цена на такси резко взлетела до 650 рублей за поездку.

Возвращение с праздничного концерта на Соборной площади обернулось проблемами: омичи, которые не захотели поехать домой на общественном транспорте, столкнулись с гигантской ценой на такси.

Стоимость поездки длительностью около 30 минут агрегатор «Яндекс. Такси» оценил в 600 рублей, а за 10-минутную поездку по прямой с омичей запросили около 350 рублей.

Некоторые жители решили скооперироваться, чтобы хоть как-то сэкономить на поездке. Другие же пешком рискнули пройти пару десятков метров в надежде на снижение цены.

Вдобавок к этому центр города встал в пробке, и потому надежды на то, что омичам удастся быстро и дешево попасть домой, почти нет. 

Фото: 1MI
#Ольга Акамова#Омск#Город#День города-2022#Новости#Омская область#Такси#Цены
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