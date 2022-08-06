Омские единороссы приняли участие в Сибирском международном марафоне

В День города, 6 августа, на Соборной площади стартовал Сибирский международный марафон-2022. На четырех дистанциях приняли участие свыше 4 300 человек. Члены партии «Единая Россия» поучаствовали в самом массовом забеге на 3 км - участие в нем приняли 2 470 спортсменов.
Участников марафона и гостей от имени губернатора Омской области поздравила заместитель председателя регионального правительства Татьяна Дернова. Она пожелала, чтобы этот день традиционно стал одним из самых ярких в году.
Секретарь омского городского отделения партии «Единая Россия», мэр Омска Сергей Шелест напомнил, что уже более 30 лет Сибирский международный марафон привлекает тысячи профессиональных спортсменов и любителей бега. Ежегодно количество участников увеличивается.
«Главное - желание двигаться только вперед и быть здоровым! Любите спорт! Занимайтесь бегом! Бег всегда заряжает бодростью и оптимизмом», - уверен участник марафона Таймас Абдуалинов.
Возглавила забег на главной марафонской дистанции элитная группа спортсменов Сибирского международного марафона 2022 года. Победителями забега стали спортсмен из Москвы Ильдар Миншин и омичка, трехкратная победительница забега Марина Ковалева.
В этом году участие в забеге приняли гости из 9 стран мира. Из Казахстана на забег приехали 46 человек, еще по одному участнику зарегистрировалось из Великобритании, Ганы, Италии, Индии, Ирландии, Сербии, Узбекистана и ДНР.