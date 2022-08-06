Омские единороссы приняли участие в Сибирском международном марафоне

В этом году участие в забеге приняли гости из 9 стран мира. Из Казахстана на забег приехали 46 человек, еще по одному участнику зарегистрировалось из Великобритании, Ганы, Италии, Индии, Ирландии, Сербии, Узбекистана и ДНР.