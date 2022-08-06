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«Дискотека Авария» разбила гитару на концерте в Омске

«Дискотека Авария» разбила гитару на концерте в Омске

Сегодня, 00:43
Фото: 1MI
Эмоциональная выходка солиста группы Алексея Серова весьма впечатлила омичей.

В субботу, 6 августа, Омск отметил 306-ю годовщину своего рождения. Кульминацией праздника стало выступление на Соборной площади группы «Дискотека Авария». 

Почти час два Алексея, – Рыжов и Серов, и компания развлекали десятки тысяч омичей, которые пришли в этот вечер на площадь. 

Пожалуй, самым эффектным номером в исполнении «Аварии» стала песня «Заколебал ты». 

На сцене творилось настоящее буйство: прыжки, скачки, бешеные танцы, дым из пушки и мини-«стриптиз» с футболкой в зал. Однако кульминацией всего этого действа стала разбитая электрогитара. Смотрим, как это было. 

Фото: Город55

Что ж, за Омск и инструмента не жалко!

#Василий Попов#Общество#Город#День города-2022#Новости#Омск#День города#Концерт#Видео
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