«Дискотека Авария» разбила гитару на концерте в Омске

В субботу, 6 августа, Омск отметил 306-ю годовщину своего рождения. Кульминацией праздника стало выступление на Соборной площади группы «Дискотека Авария».
Почти час два Алексея, – Рыжов и Серов, и компания развлекали десятки тысяч омичей, которые пришли в этот вечер на площадь.
Пожалуй, самым эффектным номером в исполнении «Аварии» стала песня «Заколебал ты».
На сцене творилось настоящее буйство: прыжки, скачки, бешеные танцы, дым из пушки и мини-«стриптиз» с футболкой в зал. Однако кульминацией всего этого действа стала разбитая электрогитара. Смотрим, как это было.
Что ж, за Омск и инструмента не жалко!